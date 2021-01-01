

لأول مرة.. أقوى هوائي في العالم يرصد "مفاجأة في الفضاء" لأول مرة.. أقوى هوائي في العالم يرصد "مفاجأة في الفضاء"

في سابقة فلكية تحدث لأول مرة، رصد هوائي هو الأقوى في العالم إشارات قادمة من 19 نجما بعيدا، ترجح وجود "كواكب خفية" تدور حولها.



وتأتي الإشارات المثيرة من نجوم قزمة تبعد عن الأرض نحو 165 سنة ضوئية، ووفقا لفريق من جامعة كوينزلاند الأسترالية فإن "التفسير الأفضل لها هو وجود الكواكب حولها".



وقال الفريق إن هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها علماء الفلك من اكتشاف موجات راديو قادمة من كوكب خارج المجموعة الشمسية على الأرجح، ووصفوا كشفهم بـ"خطوة مهمة لعلم الفلك الراديوي".

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وتصدر كواكب النظام الشمسي موجات راديو قوية، تتفاعل مجالاتها المغناطيسية مع الرياح الشمسية، لكن لم يسبق رصد مثل هذه الموجات خارج النظام.ولم يتمكن العلماء من معرفة حجم الكواكب التي تطلق الموجات، أو إذا كانت عليها حياة، بعد رصد الإشارات عبر الهوائي الموجود في هولندا.وقال المؤلف الرئيسي للدراسة بنجامين بوب، إن النتائج يمكن أن تؤدي إلى تقنيات جديدة في البحث عن عوالم تدور حول نجوم، على غرار النظام الشمسي.كما أوضح أحد مؤلفي الدراسة، وهو جوزيف كالينغهام من جامعة لايدن الهولندية، إن "الفريق واثق من أن هذه الإشارات تأتي من الاتصال المغناطيسي للنجوم والكواكب التي تدور في مدارات غير مرئية، على غرار التفاعل بين كوكب المشتري وقمره آيو".