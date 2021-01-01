"تويتر" تتيح أداة للتخلص من المزعجين لمستخدمي إصدار "الويب"

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صورة الخبر: "تويتر" تتيح أداة للتخلص من المزعجين لمستخدمي إصدار "الويب"
"تويتر" تتيح أداة للتخلص من المزعجين لمستخدمي إصدار "الويب"

أتاحت منصة التدوين المصغر "تويتر" أداة للتخلص من المزعجين عبر الشبكة لمستخدمي إصدارها على "الويب"، بعدما كانت متاحة منذ فترة لإصدارات الهواتف الذكية.

وأوضح حساب "تويتر للأمان" أن تلك الأداة التي كان يتم اختبارها منذ شهر تقريبا، باتت متاحة لكافة المستخدمين، للتخلص من المتابعين غير المرغوب فيهم بسهولة ويسر.

​ولن يحتاج المستخدم لحظر المتابع من خلال تلك الأداة بل يمكن ببساطة منع أولئك الأشخاص من رؤية تغريداته بأيقونة جديدة أطلق عليها "إزالة المتابع".

ولفتت "تويتر" إلى أن الأداة الجديدة ستساهم بصورة كبيرة في الحد من التحرش عبر المنصة دون أن يعلم الشخص أنه قد تم منعه من الوصول إلى التغريدات.

ويمكن الوصول إلى تلك الخاصية عن طريق الضغط على النقاط الثلاث بجانب التغريدة وستجد تلك الأيقونة الجديدة وتقوم بتفعيلها بصورة تلقائية للتخلص من تلك التغريدات والحساب الخاص بها من شريط الأخبار الخاص بك.

المصدر: سبوتنيك

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