أتاحت منصة التدوين المصغر "تويتر" أداة للتخلص من المزعجين عبر الشبكة لمستخدمي إصدارها على "الويب"، بعدما كانت متاحة منذ فترة لإصدارات الهواتف الذكية.
وأوضح حساب "تويتر للأمان" أن تلك الأداة التي كان يتم اختبارها منذ شهر تقريبا، باتت متاحة لكافة المستخدمين، للتخلص من المتابعين غير المرغوب فيهم بسهولة ويسر.
ولن يحتاج المستخدم لحظر المتابع من خلال تلك الأداة بل يمكن ببساطة منع أولئك الأشخاص من رؤية تغريداته بأيقونة جديدة أطلق عليها "إزالة المتابع".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على "تويتر" تتيح أداة للتخلص من المزعجين لمستخدمي إصدار "الويب"
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق