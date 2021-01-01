توصل علماء فلك لاكتشاف مثير يتعلق بمنظومة GW Orionis والتي تبعد عنا مسافة 1300 سنة ضوئية فقط.
وكان العلماء في السابق يعتقدون أن GW Orionis لا تختلف كثيرا عن نظامنا الشمسي، علما أن هذه المنظومة عبارة عن ثلاثة نجوم محاطة جزئيا بحلقات من مخلفات الفضاء.
لكن دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة نيفادا الأميركية، أظهرت فجوة كبيرة في الحلقات ترابية الشكل، حسبما ذكر موقع "CNET" المتخصص بالأخبار العلمية.
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التعليقات على علماء فلك يكتشفون كوكبا فريدا يبعد عنا 1300 سنة ضوئية
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