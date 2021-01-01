

صور مسربة توضح تصميم هاتف سامسونج Galaxy A13 5G صور مسربة توضح تصميم هاتف سامسونج Galaxy A13 5G

في ظل استعداد شركة سامسونج للإعلان عن الهاتف Galaxy A13 5G ظهر تسريب جديد يوضح التصميم الرسمي لهذا الهاتف القادم ويكشف عن المواصفات الرئيسية التي من المتوقع أن يصل بها هاتف Samsung الجديد، حيث سيضم معالجا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G و3 كاميرات خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بكسل وذاكرة تخزين مرتفعة وغيرها من المواصفات الرائعة التي سنتعرف عليها الآن.



المواصفات الرئيسية للهاتف Galaxy A13 5G

هاتف Samsung الجديد سيتوفر بشاشة IPS LCD حجمها 6.48 بوصة وبدقة 2340×1080 بكسل وبجودة FHD+، وسيتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 700 المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G بجانب معالج رسوميات ARM Mali-G57 MP2 بالإضافة إلى 64 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية و4 جيجا رام من الذاكرة العشوائية أو 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.



سيحتوي الهاتف Galaxy A13 5G على 3 كاميرات في الخلف بدقة 50 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الهاتف سيدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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بطارية هذا الهاتف القادم ستصل بسعة 5000 ملي أمبير وستدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 واط، ووفقا للصور المسربة فإن الهاتف Samsung Galaxy A13 5G سيتميز بمنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومنفذ USB من فئة Type‑C بالإضافة إلى مكبرات الصوت، ومستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب.وعلاوة على ذلك فإن هذا التسريب أشار إلى أن شركة سامسونج ستطلق هذا الهاتف بسعر يبدأ من 290 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، مع العلم بأن الإعلان الرسمي سيكون خلال الأسابيع القليلة القادمة وذلك قبل نهاية العام الجاري 2021.