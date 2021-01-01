في ظل استعداد شركة سامسونج للإعلان عن الهاتف Galaxy A13 5G ظهر تسريب جديد يوضح التصميم الرسمي لهذا الهاتف القادم ويكشف عن المواصفات الرئيسية التي من المتوقع أن يصل بها هاتف Samsung الجديد، حيث سيضم معالجا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G و3 كاميرات خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بكسل وذاكرة تخزين مرتفعة وغيرها من المواصفات الرائعة التي سنتعرف عليها الآن.
المواصفات الرئيسية للهاتف Galaxy A13 5G
هاتف Samsung الجديد سيتوفر بشاشة IPS LCD حجمها 6.48 بوصة وبدقة 2340×1080 بكسل وبجودة FHD+، وسيتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 700 المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G بجانب معالج رسوميات ARM Mali-G57 MP2 بالإضافة إلى 64 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية و4 جيجا رام من الذاكرة العشوائية أو 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.
سيحتوي الهاتف Galaxy A13 5G على 3 كاميرات في الخلف بدقة 50 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الهاتف سيدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على صور مسربة توضح تصميم هاتف سامسونج Galaxy A13 5G
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق