

مواصفات وأسعار هاتف Tecno Camon 18 P مواصفات وأسعار هاتف Tecno Camon 18 P

Tecno Camon 18 P هو أحدث هاتف من شركة تكنو تم الإعلان عنه يوم 4 أكتوبر مع مواصفات من الفئة المتوسطة وسعر منخفض كما تعودنا من الشركة الصينية، حيث إن هذا الهاتف يضم شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز ومعالج Helio G96 الأحدث من ميديا تيك وبطارية ضخمة تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط ومواصفات أخرى جيدة سنتعرف عليها خلال السطور القادمة.



مواصفات هاتف Tecno Camon 18 P

هذا الهاتف مصمم حول شاشة IPS LCD بحجم 6.8 بوصة وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 120 هرتز بالإضافة إلى أنها تحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 بجانب فلاش LED مزدوج، والهاتف Tecno Camon 18 P يحتوي كذلك على 3 كاميرات في الخلف بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا الخاصة بالتصوير المقرب، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، مع العلم بأن الهاتف يضم فلاش LED رباعيا في الخلف ويدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.



يتم تشغيل الهاتف Tecno Camon 18 P بمعالج ثماني النواة من فئة Mediatek Helio G96 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر وبمعالج رسوميات من فئة Mali-G57 MC2 كما أنه يتوفر مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام، ويعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم HIOS 8.0.

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وبخصوص البطارية فتأتي بسعة 5000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 33 واط ويتم شحنها من خلال منفذ USB Type‑C 2.0، أما بخصوص المميزات الأخرى فتتمثل في مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب ويدعم مكبرات الصوت ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم والراديو FM مع دعمه لخاصية NFC.سعر الهاتف Tecno Camon 18 Pالهاتف Tecno Camon 18 P سيتوفر للشراء بشكل رسمي في وقت لاحق من شهر أكتوبر، ومع ذلك لم تكشف تكنو عن السعر الرسمي لهذا الهاتف.