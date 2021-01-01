كورفيت إي راي 2023 هايبرد تظهر أثناء اختبارها في حلبة نوربورغرينغ

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صورة الخبر: كورفيت إي راي 2023 هايبرد تظهر أثناء اختبارها في حلبة نوربورغرينغ
كورفيت إي راي 2023 هايبرد تظهر أثناء اختبارها في حلبة نوربورغرينغ

المربع نت – ظهرت كورفيت إي راي الهجينة الجديدة أثناء اختبارها مؤخراً قرب حلبة نوربورغرينغ الألمانية الشهيرة، وقد أشارت تقارير أخيرة إلى أن السيارة قد تكون أقوى مما توقعنا مسبقاً، بـ 650 حصان بدلاً من 600 حصان بفضل محرك 6.2 لتر 8 سلندر LT2 المتصل بمحرك كهربائي على المحور الأمامي.

محرك البنزين نفسه سيولد حوالي 495 حصان مثل كورفيت القياسية، ولكن المساعدة الكهربائية الجديدة ستساهم في تحسين الأداء بشكل هائل، مع العلم أن E-Ray الهجينة ستكون أول كورفيت بالدفع الكلي.

ومن المتوقع تسارع النسخة الهجينة من الصفر إلى 96 كلم\س في ثانيتين فقط، وهو معدل مذهل إذا صح بالفعل، كما قد توفر السيارة مدى كهربائي صافي يقترب من 50 كيلومتر.

ولن يتعدى السعر الأساسي للسيارة 100,000 دولار – 375,000 ريال قبل الضرائب إذا صحت التخمينات الأولية، وسنعلم المزيد عنها مع اختبارها في الطرق العامة على مدار الأشهر القادمة.

صورة الخبر: كورفيت إي راي 2023 هايبرد تظهر أثناء اختبارها في حلبة نوربورغرينغ

المصدر: المربع نت

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