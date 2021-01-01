المربع نت – ظهرت كورفيت إي راي الهجينة الجديدة أثناء اختبارها مؤخراً قرب حلبة نوربورغرينغ الألمانية الشهيرة، وقد أشارت تقارير أخيرة إلى أن السيارة قد تكون أقوى مما توقعنا مسبقاً، بـ 650 حصان بدلاً من 600 حصان بفضل محرك 6.2 لتر 8 سلندر LT2 المتصل بمحرك كهربائي على المحور الأمامي.
محرك البنزين نفسه سيولد حوالي 495 حصان مثل كورفيت القياسية، ولكن المساعدة الكهربائية الجديدة ستساهم في تحسين الأداء بشكل هائل، مع العلم أن E-Ray الهجينة ستكون أول كورفيت بالدفع الكلي.
ومن المتوقع تسارع النسخة الهجينة من الصفر إلى 96 كلم\س في ثانيتين فقط، وهو معدل مذهل إذا صح بالفعل، كما قد توفر السيارة مدى كهربائي صافي يقترب من 50 كيلومتر.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على كورفيت إي راي 2023 هايبرد تظهر أثناء اختبارها في حلبة نوربورغرينغ
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق