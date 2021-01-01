

تويوتا ميراي تحقق رقما قياسيا عالميا.. قطعت مسافة 1360 كيلو متر دون التزود بالوقود تويوتا ميراي تحقق رقما قياسيا عالميا.. قطعت مسافة 1360 كيلو متر دون التزود بالوقود

حققت تويوتا رقم قياسي لأطول مسافة بواسطة سيارة كهربائية تعمل بخلايا وقود الهيدروجين دون إعادة التزود بالوقود.



وبحسب motor1، أن السيارة التي اختاروها لتخوض التجربة كانت سيارة تويويا ميراي التي أعيد تصميمها مؤخرًا، وكان يقودها واين جيرديس مع بوب وينجر كمساعد له.



وهذا الثنائي معروف بإعداد سجلات كفاءة الوقود في الولايات المتحدة، وفي المرة الأخيرة التي اجتمع فيها الاثنان، حصلوا على الرقم القياسي، على حد تعبير موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وهو أقل استهلاك للوقود.

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كما لم يجعل الثنائي هذه المحاولة سهلة فقط بالقيادة على الطرق السريعة خلال الساعات الأولى من الصباح، بل قادا خلال الصباح وبعد الظهر في حركة المرور أثناء ساعة الذروة حول سان دييغو، بالإضافة إلى أنهم قادوا أيضًا صعودًا وهبوطًا على طريق ساحل المحيط الهادي السريع لإجراء تدبير جيد.وبعد يومين من القيادة الحذرة والمحسوبة، تمكن جيردس ووينجر من قطع مسافة 1359.9 كيلو متر، وهذا ما أكده موسوعة غينيس للأرقام القياسية.حيث بلغ الاستهلاك الإجمالي 5.65 كيلوجرام من الهيدروجين و 152 ميلا لكل جالون، وهذا ضعف مطالبة وكالة حماية البيئة بما يصل إلى 76 ميجا بيكسل لإصدار. XLE