

كيا سيراتو 2022 فيس ليفت تنطلق رسمياً “صور ومواصفات” كيا سيراتو 2022 فيس ليفت تنطلق رسمياً “صور ومواصفات”

المربع نت – أزاحت كيا الستار عن سيراتو 2022 فيس ليفت للسوق الأمريكي، والمعروفة هناك باسم فورتي، بعد أسابيع من تدشين النسخة الكورية باسم K3.



وحصلت السيارة على مجموعة تحديثات جمالية أنيقة تشمل مصابيح أمامية وخلفية معاد تصميمها، ولمسات جديدة على شك وجه النمر الأيقوني للعلامة، وتتميز فئة GT الأعلى أداءً بمصدات أكثر جراءة ونظام عادم محدث.



في الداخل، حصلت السيارة على شاشة معلومات ترفيهية أكبر حجماً، من 8 إلى 10.25 إنش، ولوحة عدادات أكبر كذلك من 3.5 إلى 4.2 إنش، مع دعمها لتطبيقات آبل كاربلاي وأندرويد أوتو الكلاسيكية للتكامل مع الجوال.

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وتتميز السيارة بـ 15 نظام سلامة ومساعدة متطور بداية من الكروز كونترول والملاحة إلى نظام رصد النقطة العمياء واتباع حارة الطريق وغيرهم.لا توجد تغييرات في الأداء، حيث تستمر السيدان بمحرك 2.0 لتر بالتنفس الطبيعي بقوة 147 حصان وعزم دوران 179 نيوتن متر، ومحرك آحر 1.6 لتر تيربو بقوة 201 حصان وعزم 265 نيوتن متر، بدفع أمامي وناقل أوتوماتيكي مزدوج المقبض 7 سرعات.