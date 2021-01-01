المربع نت – أزاحت كيا الستار عن سيراتو 2022 فيس ليفت للسوق الأمريكي، والمعروفة هناك باسم فورتي، بعد أسابيع من تدشين النسخة الكورية باسم K3.
وحصلت السيارة على مجموعة تحديثات جمالية أنيقة تشمل مصابيح أمامية وخلفية معاد تصميمها، ولمسات جديدة على شك وجه النمر الأيقوني للعلامة، وتتميز فئة GT الأعلى أداءً بمصدات أكثر جراءة ونظام عادم محدث.
في الداخل، حصلت السيارة على شاشة معلومات ترفيهية أكبر حجماً، من 8 إلى 10.25 إنش، ولوحة عدادات أكبر كذلك من 3.5 إلى 4.2 إنش، مع دعمها لتطبيقات آبل كاربلاي وأندرويد أوتو الكلاسيكية للتكامل مع الجوال.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على كيا سيراتو 2022 فيس ليفت تنطلق رسمياً “صور ومواصفات”
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق