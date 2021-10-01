

البورصة المصرية تمد ساعات العمل المخصصة لتسجيل العملاء الجدد البورصة المصرية تمد ساعات العمل المخصصة لتسجيل العملاء الجدد

قررت إدارة البورصة المصرية، مد ساعات العمل المخصصة لتسجيل العملاء الجدد وذلك بناءً على طلب شركات الوساطة في الأوراق المالية لتنتهي عند الساعة 8,30 مساءً بدلًا من الساعة 5 مساءً، وذلك بداية من اليوم الاثنين، وحتى نهاية يوم عمل الخميس الموافق 14 أكتوبر، كما يمكن لشركات الوساطة طلب إتاحة شاشات إضافية لتسجيل العملاء الجدد لمن يرغب منهم من البورصة المصرية.



وكانت البورصة المصرية، قد أعلنت تمكين الشباب في الفئة العمرية من 16 إلى أقل من 21 عاما، استخراج كود للاستثمار في سوق الأوراق المالية، بناءً على صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح البورصة في هذا الشأن، وذلك دعماً لتوجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشمول المالي وتيسير إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع مستويات الوعي والمعرفة المالية.

