

أسعار الدولار اليوم الإثنين 11-10-2021 أسعار الدولار اليوم الإثنين 11-10-2021

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 11-10-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك، مستقرا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفى القاهرة عند 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند سعر 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.



ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.





وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.66 جنيه للشراء.



15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.



15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.



15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.



15.76 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.



15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.



15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.



15.76 جنيه للبيع.



