

البورصة المصرية تربح 2.7 مليار جنيه في ختام تعاملات الاثنين البورصة المصرية تربح 2.7 مليار جنيه في ختام تعاملات الاثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعى، في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021، كما ربح رأس المال السوقي نحو 2.685 مليار جنيه ليغلق عند 704.496 مليار جنيه.



وصعد مؤشر «إيجي إكس 30» بنحو 0.49% ليغلق عند مستوى 10714 نقطة، كما زاد «إيجي إكس 50» بنحو 0.45% ليغلق عند مستوى 2288 نقطة، فيما قفز «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.15% ليغلق عند مستوى 13031 نقطة، بينما ارتفع «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.53% ليغلق عند مستوى 4185 نقطة.



وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنحو 0.72% ليغلق عند مستوى 2683 نقطة، كما صعد «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 0.44% ليغلق عند مستوى 3630 نقطة.

