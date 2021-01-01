

طريقة بسيطة لعمل طاجن جمبري بـ«الموزاريلا والبشاميل» طريقة بسيطة لعمل طاجن جمبري بـ«الموزاريلا والبشاميل»

تقدم "بوابة أخبار اليوم"، وصفة سهلة لعمل «طاجن الجمبري» بالموزاريلا والبشاميل، لعشاق المأكولات البحرية .



ويعتبر "الجمبري"، من أشهى وأطعم المأكولات البحرية اللذيذة، والتي تتميز بمذاق خاص، حيث أثبتت الكثير من الدراسات فوائده المذهلة على الصحة العامة للإنسان.



ونستعرض في السطور التالية، مقادير وطريقة تحضير "طاجن الجمبري مع صوص البشاميل"، كالآتي:

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المقادير:- جمبري- بشاميل- جبن مبشورة «الموزاريلا»- مشروم مقطع إلى شرائح- فلفل أخضر مفروم- بصل مفروم- 7 بهارات- ملح- فلفل أسودخطوات التحضير:- تسلقين الجمبري بالماء لمدة 15 دقيقة.- تحافظين على ظهر الجمبري سليماً بحيث تقومين بإزالة ما هو على البطن وذلك بتكسير الحلقات من أسفل لأعلى وتقومين بإخراج لحم الجمبري.- تنظيف البطن جيداً حتى يكون مثل القارب.- تحمير البصل بالزبدة أو الزيت ثم تضعين الفلفل والمشروم والجمبري عليه ثم البهارات والملح والفلفل الأسود حسب الرغبة ويقلب جيداً.- توزعين الخلطة بالتساوي في صينيةٍ ثم تضعين نصف كمية الجبن المبشور بالموزاريلا ثم البشاميل ثم بقية الجبن المبشور، تضعينها بالفرن حتى يحمر الوجه، يمكنك تزيينها بقليلٍ من البقدونس.