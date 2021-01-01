توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، صباح الثلاثاء، استمرار سقوط الأمطار بشدة متفاوتة على مناطق مختلفة من البلاد.
وشهدت مصر الاثنين سقوط أمطار على مناطق متفرقة، كانت رعدية في بعض الأحيان، في تغير مفاجئ بالحالة الجوية.
وقالت الهيئة في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن "آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود سحب وخلايا رعدية على شرق وجنوب القاهرة ومناطق من الوجه البحرى وشمال الصعيد وشمال ووسط سيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة".
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التعليقات على "تغيرات حادة وسريعة".. تحذيرات من تقلب الطقس في مصر
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