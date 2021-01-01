"تغيرات حادة وسريعة".. تحذيرات من تقلب الطقس في مصر

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صورة الخبر: "تغيرات حادة وسريعة".. تحذيرات من تقلب الطقس في مصر
"تغيرات حادة وسريعة".. تحذيرات من تقلب الطقس في مصر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، صباح الثلاثاء، استمرار سقوط الأمطار بشدة متفاوتة على مناطق مختلفة من البلاد.

وشهدت مصر الاثنين سقوط أمطار على مناطق متفرقة، كانت رعدية في بعض الأحيان، في تغير مفاجئ بالحالة الجوية.

وقالت الهيئة في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن "آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود سحب وخلايا رعدية على شرق وجنوب القاهرة ومناطق من الوجه البحرى وشمال الصعيد وشمال ووسط سيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة".

وكانت الهيئة قد أصدرت تحذيرا ليل الاثنين يستمر حتى ظهر الثلاثاء، من سقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء ومنطقة خليج السويس.

وأشارت الهيئة إلى "تغيرات حادة وسريعة" في الطقس هي من سمات فصل الخريف، وطالبت بـ"اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة على بعض المناطق".

المصدر: سكاى نيوز عربية

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