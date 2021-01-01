دب يفاجئ عائلة بزيارة غير متوقعة

آخر الأخباراخبار منوعة › دب يفاجئ عائلة بزيارة غير متوقعة

صورة الخبر: دب يفاجئ عائلة بزيارة غير متوقعة
دب يفاجئ عائلة بزيارة غير متوقعة

تعرض منزل عائلة في فورت ماكموري شمالي مقاطعة ألبرتا الكندية، لاقتحام دب ضخم يزيد وزنه عن 270 كيلوغراما.

وسمعت العائلة صوتا غريبا قادما من غرفة النوم، إلا أن المفاجأة كانت لدى معرفتهم مصدر ذلك الصوت، حيث عثروا على دب يتحرك في المكان.

وفي حديث لموقع "سي بي سي" الكندي، قال ربّ الأسرة شون ريدي: "ظننت الصوت صادرا عن أبنائي الصغار، ولكني تفاجأت بدب في غرفة النوم يتحرك قرب المكتب، ويسقط وعاء زجاجيا".

وخطر على بال شون أن يغلق باب الغرفة على الدب وذلك لدفعه للخروج من النافذة.

وبحسب شون فإن الدب لم يبدي أي مقاومة أو يتحرك بطريقة عدائية، حيث يكون هذا الحيوان وفقا له كسولا ومتعبا في مثل هذا الوقت من العام.

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على دب يفاجئ عائلة بزيارة غير متوقعة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
81895

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager