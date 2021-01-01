

وسائل التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي

يعاني عدد كبير من المراهقين من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي مما يؤثر على حياتهم بالسلب ويتسبب فى ابتعادهم عن كافة أنشطة الحياة.







نكشف لكم من خلال هذا التقرير طرق علاج المراهقين من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ paradigmtreatment” .

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لمدة 40 دقيقة في اليوم.. تيك توك يحد من استخدام المراهقين للتطبيقفي اليوم العالمي لمنع الانتحار.. هذه المؤشرات تهدد حياة المراهقين والشبابساعد المراهقين في آليات التأقلم الفعالة عند استخدامها كوسيلة للتعامل مع الحزن ويمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تؤثر سلبًا بسرعة على المراهق وتجعله يشعر بمزيد من الفراغ أو الحسد أو الإحباط ويجب أن تساعد آليات المواجهة الفعالة المراهق في التغلب على مشاكله أو التكيف معها ، بدلاً من توفير الهروب من الواقع و إدمان وسائل التواصل الاجتماعي.شجعه على ممارسة الهوايات التي تساعد المراهق على تحسين نفسه عقليًا أو جسديًا ، والتأمل والأنشطة الروحية ، والمشي لمسافات طويلة بمفرده أو قضاء الوقت مع المعالج لأن هذه طرق تساعد الشخص على التعامل بشكل فعال مع المشكلات من خلال أن يصبح منافذ للتوتر ومساعدته في العثور على منظور صحي لمعالجة مشاكلهم.إدارة وقت الشاشة: يجب استخدام الإنترنت كأداة مع الوسائط عبر الإنترنت كمصدر للترفيه أو المعلومات ولكن عندما تصبح وسائل الإعلام عبر الإنترنت هي ما يشغل ابنك المراهق كل ساعة تقريبًا من اليوم ويعانى من إدمان وسائل التواصل الاجتماعى، يصبح ببساطة غير قادر على التفكير أو التركيز على أي شيء آخر.نظرًا لأن حياتنا متشابكة مع الإنترنت ، فإن العديد من المراهقين يكافحون لتحقيق التوازن بين مسؤوليات وتحديات الحياة ومن الأهمية بمكان إدارة الوقت الذي يقضيه المراهقون أمام الشاشة وتشجيعهم على القيام بذلك بمفردهم ، من أجل صحتهم ومستقبلهم.شجع استمرار العلاج بعد الشفاء: قد تساعد خيارات العلاج لـ إدمان وسائل التواصل الاجتماعي المراهق على المدى القصير ، ولكن من المهم متابعته وتشجيعه على الاستمرار في طلب المساعدة لحل مشاكله ، أو تشجيعه على طلب المساعدة في المرة القادمة لكي يتمكن من التخلص من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي.العلاج بالكلام قد يساعد العلاج النفسي الفردي مع أحد المتخصصين المراهقين على الانفصال عن سلوكهم وإدراك الضرر الذي يلحق بهم وبآخرين وهناك حجة مفادها أن المراهقين يعيشون بمفاهيم مختلفة للتواصل والتفاعل بفضل الإنترنت ، لكن الأبحاث أظهرت أن الاستخدام المفرط لوسائل الإعلام عبر الإنترنت يؤدي إلى آثار سلبية شديدة على الصحة العقلية ومن خلال فهم الضرر الذي حدث، ولماذا حدث في المقام الأول، و يمكن للمراهقين المضي قدمًا لإيجاد طرق لموازنة وسائطهم عبر الإنترنت مع الحياة.العلاج الأسري في بعض الأحيان ، من المفيد العمل ليس فقط مع مراهق ، ولكن مع أسرته أيضًا ويمكن أن تساعد جلسة العلاج الجماعي بقية أفراد الأسرة على فهم ما يمر به المراهق بشكل أفضل ، بالإضافة إلى تحديد طرق لمساعدتهم.يمكن أن يساعد تنفيذ التغييرات في جميع أنحاء الأسرة أيضًا المراهق على التعامل بشكل أفضل مع مشكلته وتشجيع الاستخدام الصحي لوسائل الإعلام عبر الإنترنت في جميع أنحاء المنزل.في حين أن العلاج بالكلام هو أداة قوية ، يستخدم الأطباء النفسيون والمعالجون ذخيرة كبيرة لمساعدة المراهقين على التعامل مع إدمانهم على وسائل التواصل الاجتماعي ، بما في ذلك أشكال مختلفة من العلاج للمساعدة في تعريف المراهق بآليات معينة للتكيف ، والعلاجات البديلة مثل التأمل ، اليوجا وإذا تم تشخيص إصابة مراهق بمشكلة مختلفة ، أو إذا أظهر المراهق أعراض القلق أو الاكتئاب، فقد يستخدم الطبيب النفسي أيضًا طرقًا لعلاج هذه الاضطرابات ، بما في ذلك الأدوية .