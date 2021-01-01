عشان تتعالج بسرعة .. إليك أعراض المغص الكلوى

أعراض المغص الكلوى
المغص الكلوي هو نوع من الألم الذي تشعر به عندما تسد حصوات المسالك البولية جزءًا من المسالك البولية.
وتتكون الحصوات في أي مكان في المسالك البولية وتتشكل عندما تتكون بلورات صلبة فى الجسم مثل حبة الرمل أو كرة الجولف وكلما كانت أكبر كلما تسببت فى زيادة حدة المغص الكلوى.
ولكى تتمكن من اكتشاف المغص الكلوي بسرعة نعرض لكم أهم أعراضه وذلك وفقا لما جاء في موقع “healthline. ”
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أعراض المغص الكلوي
قد لا تسبب الحصوات الصغيرة أي أعراض لكن تسبب الحصوات الكبيرة مغص كلوي حاد خاصة إذا كانت تسد الحالب، وتشمل أعراض المغص الكلوي ما يلي:
ألم شديد على طول جانب جسمك بين الضلوع والورك أو في أسفل البطن
ألم ينتشر في ظهرك أو فخذك
الغثيان أو القيء
غالبًا ما يأتي ألم المغص الكلوي على شكل موجات تستمر من 20 لـ 60 دقيقة .
ألم عند التبول
دم في البول وقد يكون لونه وردي أو أحمر أو بني
بول عكر أو كريه الرائحة
الحصى وهى قطع صغيرة من الحصى تخرج في البول
حاجة ملحة للتبول
التبول أكثر أو أقل من المعتاد
حمى وقشعريرة (إذا كان لديك عدوى)
أسباب المغص الكلوي
يحدث المغص الكلوي عندما تستقر حصاة في المسالك البولية ، غالبًا في الحالب ويمتد الحجر ويوسع المنطقة مسببة ألماً شديداً.
عن 12 في المائة من الرجال و 6 في المائة من النساء وسيصابون بواحدة أو أكثر من حصوات المسالك البولية في حياتهم ومعدل المغص الكلوي آخذ في الازدياد بسبب التغيرات في نظامنا الغذائي وعادات نمط الحياة.
هناك عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة بحصوات المسالك البولية ، بما في ذلك:
نظام غذائي غني بالمواد التي تسبب تكون الحصوات ، مثل الأوكسالات أو البروتين
تاريخ عائلي أو شخصي للحجارة
الجفاف بسبب عدم شرب كمية كافية من السوائل ، أو من فقدان الكثير من السوائل من خلال التعرق أو القيء أو الإسهال
السمنة
جراحة المجازة المعدية والتي تزيد من امتصاص الجسم للكالسيوم والمواد الأخرى التي تشكل الحصوات
اضطرابات التمثيل الغذائي
الأمراض الوراثية
فرط نشاط جارات الدرقية
التهاب المسالك البولية
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