عشان تتعالج بسرعة .. إليك أعراض المغص الكلوى



أعراض المغص الكلوى أعراض المغص الكلوى

المغص الكلوي هو نوع من الألم الذي تشعر به عندما تسد حصوات المسالك البولية جزءًا من المسالك البولية.



وتتكون الحصوات في أي مكان في المسالك البولية وتتشكل عندما تتكون بلورات صلبة فى الجسم مثل حبة الرمل أو كرة الجولف وكلما كانت أكبر كلما تسببت فى زيادة حدة المغص الكلوى.



ولكى تتمكن من اكتشاف المغص الكلوي بسرعة نعرض لكم أهم أعراضه وذلك وفقا لما جاء في موقع “healthline. ”



قد يعجبك أيضا...

هيئة الدواء تطالب بتحريز عبوات مغشوشة من نقط لعلاج انخفاض وظائف الكلىيعالج رمل الكلى والمثانة.. تعرف على فوائد التين البرشوميأعراض المغص الكلويقد لا تسبب الحصوات الصغيرة أي أعراض لكن تسبب الحصوات الكبيرة مغص كلوي حاد خاصة إذا كانت تسد الحالب، وتشمل أعراض المغص الكلوي ما يلي:ألم شديد على طول جانب جسمك بين الضلوع والورك أو في أسفل البطنألم ينتشر في ظهرك أو فخذكالغثيان أو القيءغالبًا ما يأتي ألم المغص الكلوي على شكل موجات تستمر من 20 لـ 60 دقيقة .ألم عند التبولدم في البول وقد يكون لونه وردي أو أحمر أو بنيبول عكر أو كريه الرائحةالحصى وهى قطع صغيرة من الحصى تخرج في البولحاجة ملحة للتبولالتبول أكثر أو أقل من المعتادحمى وقشعريرة (إذا كان لديك عدوى)أسباب المغص الكلوييحدث المغص الكلوي عندما تستقر حصاة في المسالك البولية ، غالبًا في الحالب ويمتد الحجر ويوسع المنطقة مسببة ألماً شديداً.عن 12 في المائة من الرجال و 6 في المائة من النساء وسيصابون بواحدة أو أكثر من حصوات المسالك البولية في حياتهم ومعدل المغص الكلوي آخذ في الازدياد بسبب التغيرات في نظامنا الغذائي وعادات نمط الحياة.هناك عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة بحصوات المسالك البولية ، بما في ذلك:نظام غذائي غني بالمواد التي تسبب تكون الحصوات ، مثل الأوكسالات أو البروتينتاريخ عائلي أو شخصي للحجارةالجفاف بسبب عدم شرب كمية كافية من السوائل ، أو من فقدان الكثير من السوائل من خلال التعرق أو القيء أو الإسهالالسمنةجراحة المجازة المعدية والتي تزيد من امتصاص الجسم للكالسيوم والمواد الأخرى التي تشكل الحصواتاضطرابات التمثيل الغذائيالأمراض الوراثيةفرط نشاط جارات الدرقيةالتهاب المسالك البولية