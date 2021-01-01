زي المحلات.. طريقة عمل فول بالصلصة للشيف شربيني

يعد الـ فول بالصلصة من أكثر الأكلات الشعبية المنتشرة بشكل واسع بين كل المصريين خاصة انها من الأكلات المشبعة والمغذية وتكلفتها منخفضة.
ولكن لا تعرف الكثير من النساء أسرار المحلات في عمل فول بالصلصة بمذاق مميز؛ لذا نقدم لكم طريقة عمل فول بالصلصة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
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