زي المحلات.. طريقة عمل فول بالصلصة للشيف شربيني

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طريقة عمل فول بالصلصة

يعد الـ فول بالصلصة من أكثر الأكلات الشعبية المنتشرة بشكل واسع بين كل المصريين خاصة انها من الأكلات المشبعة والمغذية وتكلفتها منخفضة.



ولكن لا تعرف الكثير من النساء أسرار المحلات في عمل فول بالصلصة بمذاق مميز؛ لذا نقدم لكم طريقة عمل فول بالصلصة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

علاقة الفول الصويا بالنساء
مقادير فول بالصلصة

فول مدمس

ثوم

بصل
كرفس

كرات

كزبرة

عصير طماطم

صلصة طماطم

شطة

هريسة

زيت

كزبرة ناشفة

ملح

فلفل أسود

كمون

طريقة عمل فول بالصلصة
* ضعي الزيت في طاسة على النار مع بصل مفروم وثوم مفروم وقلبيهم جيدا

* اضيفي إليه كرات مفروم وكرفس مفروم و تتبل بملح وفلفل وكمون وكزبرة جافة وهريسة

* اضيفي الكزبرة الخضراء مع قليل من الماء وتترك لتغلي ويضاف الفول المدمس ويقلب جيدا بالهنا والشفا

المصدر: elbalad

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