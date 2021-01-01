وزير التعليم: إتاحة إمكانية تعريب اللغات في امتحانات الثانوية العامة المقبلة



الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توضيحا هاما لطلاب الثانوية العامة.



قال وزير التربية والتعليم : تقرر أن يستمر إتاحة إمكانية تعريب مواد اللغات في امتحانات الثانوية العامة القادمة كما كان في العام الماضي.



وعلى جانب آخر ، كانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه لا يوجد أي منهج جديد للمواد الدراسية التي يتم تدريسها هذا العام لطلاب الثانوية العامة (طلاب الصف الثالث الثانوي العام).

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ونفت وزارة التربية والتعليم كل ما يقال عن تعديل منهج الأحياء المقرر على طلاب الثانوية العامة ، مشيرةً إلى أنه كما هو كالعام السابق دون أي تغييرات أو إضافات جديدة.وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أن جميع مناهج المرحلة الثانوية العامة لم يتم طباعتها، وإنما يتم فقط إتاحتها إلكترونياً على بنك المعرفة المصري.وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أعلن أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستكون إلكترونية، وأنه تم تأسيس بنية تحتية قوية، ويتم تطويرها بشكل دورى ومستمر.ومن المقرر ان تبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022.وحددت وزارة التربية والتعليم تفاصيل الخريطة الزمنية الرسمية المعتمدة للعام الدراسي القادم 2021 / 2022، والتي تم الاتفاق عليها مع المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي.وأكدت الخريطة الزمنية الموقعة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ما يلي:يبدأ العام الدراسي الجديد من 9 أكتوبر 2021، حتى 16 يونيو 2022 ، لتكون بذلك مدته 34 أسبوعا تقريبا.يبدأ الفصل الدراسي الأول من 9 أكتوبر 2021 حتى 13 يناير 2022، ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 93 يوما، أما الفصل الدراسي الثاني يبدأ من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022، ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 97 يوما.تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت 15 يناير 2022 ، بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 7 مايو 2022.تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 21 مايو 2022 ، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022.تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.تكون إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من 5 فبراير 2022 وتنتهي يوم الخميس 17 فبراير 2022، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر.