فى 4 أسابيع.. أسرع رجيم لحرق ونسف الدهون



أسرع رجيم لحرق ونسف الدهون أسرع رجيم لحرق ونسف الدهون

فى 4 أسابيع فقط يمكنك التخلص من وزنك الزائد وحرق الدهون برجيم سريع لإنقاص الوزن يساعد على التخلص من 3 كيلوجرامات فى الأسبوع إليك خطة الرجيم وطريقة تطبيقه يقدمها موقع بولد سكاى الهندى



الأسبوع الأول :



على الريق تناولى كوب من الجريب فروت

أو كوب شاي أخضر".

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الإفطار:"رغيف سن + قطع جبن قريشأو بيضة مسلوقة + رغيف سنالغداء:كوسة مسلوقة أو مشوية أو مطهية على البخارأو 3 ملاعق أرز أبيض + شريحتان من الدجاج المشوىشريحة ستيك مشوى + 3 ملاعق مكرونة مسلوقةالعشاء:كوب زبادىالأسبوع الثانىوجبة الإفطار:2 كأس من الماء قبل الإفطار، و2 بيضة مسلوقة، وكوب شاي أو قهوة بدون سكر.وجبة الغداء:صدر دجاجة مشوي، وطبق سلطة بدون طماطم أو جزر، وثمرة فاكهة.أو4 ملاعق أرز أسمر، وصدر دجاج مسلوق أو مشوي، وطبق خضار سوتيه.وجبة العشاء:علبة زبادي أو 4 ملاعق كبيرة فول بدون خبز.أوعلبة تونة بدون زيت.الأسبوع الثالثالإفطار ..2 بيضة مسلوقة وخيارة واحدة.أو4 ملاعق فول + طبق سلاطة خضراء خضاروجبة الغداء:قطعة ستيك من اللحم المشوي، بشرط تكون خالية من الملح + علبة زبادي.أو دجاج مسلوق أو مشوي بدون جلد، وعلبة زبادي مع ملعقة من بذور الكتان المطحون.أو لحم مفروم أو مشوي أو صدر دجاجة بدون جلد، حسب الرغبة.وجبة العشاء:علبة تونة بدون زيت، وعلبة زبادي مع ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحون.الأسبوع الرابعالإفطار 6 صباحا3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سنأوقطعة جبن قريش +1 توست سنسناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهةالغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصراعلبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف بلدىأو3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطةسناك بعد الغذاء ب3 ساعات مشروب مزيج القهوة وبذور الكتانالعشاء ..قبل النوم بساعة كوب زبادى أو قطعة جبن قريش