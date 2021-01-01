بـ3 طرق غير تقليدية.. حضرى أطباق البيكاتا



أطباق البيكاتا أطباق البيكاتا

البيكاتا بالمشروم من الأطباق اللذيذة الغير تقليدية إليك وصفات مختلفة لطريقة عملالبيكاتا بالمشروم

بوصفات مختلفة اختارى الطريقة التى تفضلينها







وصفة البيكاتا بالمشروم للشيف الشربينى

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طريقة تحضير وصفة البيكاتا بالمشروم لايتمقادير وصفة البيكاتا بالمشروم لايت- نصف كيلو من اللحم المقطع شرائح ستيك رفيعة- ربع كيلو من المشروم الطازج- كيس ديمي جلاس صوص جاهز للتحضير- ملح-فلفل اسود- ملعقة زيت زيتون- نصف لتر من الماء لتحضير الصوصمثل المطاعم.. أسهل طريقة لعمل بيكاتا مشروم مع أرز بالجزر والبسلةسهلة و شهية .. طريقة عمل بيكاتا اللحمطريقة تحضير وصفة البيكاتا بالمشروم لايت :1- على الجريل توضع ملعقة الزيت تشوى قطع اللحم بعد تتبيله بالملح والفلفل الأسود.2- في وعاء يحضر الصوص وفقا لطريقة التحضير المدونه على العلبه ويتم قطع المشروم، ويضاف اليه مباشرة او يمكن شويه على الجريل لدقيقتين ثم وضعه في الصوص.3- توضع قطع اللحم في طبق التقديم مباشرة ووضع الصوص عليها في طبق التقديم.وصفة البيكاتا للشيف نجلاء الشرشابيمقادير البيكاتا6 قطع من الفطر وإزالة السيقان2 ملعقة كبيرة. زيت نباتيملحفلفل أسود مطحون طازجأوراق البقدونسأوراق الريحانملعقة كبيرة زيت زيتون2 فص ثوم مفروم تقريبًا1 ملعقة ليمون1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمرطريقة التحضير للبيكاتاعلى نار متوسطة الحرارة ضعى المشروم وقلبيه لدقائق- ضعى اللحم على الشواية-فى وعاء به القليل من الزبد قلبى مرة اخرى المشروم واللحمضعى القليل من صوص المشرومقلبى حتى مزج البقدونس والريحان وزيت الزيتون والثوم وعصير الليمون والفلفل الأحمر ويضاف اللحم ويقلبوا قليلا ثم يتم رفعه وتقديمهم بجانب الأرز الأبيضوصفة البيكاتا للشيف أميرة شنب1 كوب دقيق1/2 كيلو شرائح لحمة كندوز1 كوب مشروم طازج3 ملعقة كبيرة زبدة1/2 1 كوب مرقة لحمة2 فص ثوم مفروم1 ملعقة كبيرة عصير ليمونطريقة التحضير للبيكاتا- تبلي شرائح اللحمة بقليل من البهارات والفلفل الأسود والثوم وزيت الزيتون والخل .. اتركيها جانبًا لمدة ساعةعلى النار ضعي 2 ملعقة كبيرة من الزبدة في..و شوحي الثوم والمشروم لبضعة دقائق قليلة أو حتى يصير لونه بني فاتح،فى نفس الطاسة قلبي شرائح اللحمة في الدقيق و اتركيها حتى تتأكيدين من النضج.- أضيفي ملعقة من الدقيق وبالتدريج وأضيفي مقدار المرقة مع التقليب المستمر- اضيفي شرائح المشروم قلبي المكونات.- ضعي شرائح اللحمة في طبق التقديم وزينيها بالبقدونس وقدميها ساخنة