كيك الزبدة بـ المكسرات
يعد كيك الزبدة من الحلويات المميزة والغنية بمذاقها اللذيذ، ويمكن إضافة العديد من الحشوات والمكسرات بداخلها التي تزيد من قيمتها الغذائية العالية.
وإليك طريقة تحضير كيك الزبدة بالخطوات.
مقادير كيك الزبدة بالزبيب
120 ملي زيت
120 ملي حليب رايب
2 بيض
1 ملعقة كبيرة فانيليا
200 جرام سكر
200 جرام دقيق
ملعقة ونصف صغيرة بيكنج بودر
نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا
نصف ملعقة صغيرة ملح
300 جرام زبيب
طريقة تحضير كيك الزبدة بالزبيب
1- اخفقي السكر والبيض والفانيليا ثم يضاف الزيت تدريجيا، مع استمرار الخفق
2- ضيفي المكونات الجافة وحليب الرايب والزبيب
3- ثم ضعي الخليط في قالب كيك
4- ثم تدخل الكيكة الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمده 45 دقيقة
5- ثم تزين الكيكة بسكر بودرة
التعليقات على 5 خطوات.. طريقة تحضير كيك الزبدة بـ المكسرات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق