5 خطوات.. طريقة تحضير كيك الزبدة بـ المكسرات



كيك الزبدة بـ المكسرات كيك الزبدة بـ المكسرات

يعد كيك الزبدة من الحلويات المميزة والغنية بمذاقها اللذيذ، ويمكن إضافة العديد من الحشوات والمكسرات بداخلها التي تزيد من قيمتها الغذائية العالية.







وإليك طريقة تحضير كيك الزبدة بالخطوات.

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مقادير كيك الزبدة بالزبيب120 ملي زيت120 ملي حليب رايب2 بيض1 ملعقة كبيرة فانيليا200 جرام سكر200 جرام دقيقملعقة ونصف صغيرة بيكنج بودرنصف ملعقة صغيرة بيكنج صودانصف ملعقة صغيرة ملح300 جرام زبيبطريقة تحضير كيك الزبدة بالزبيب1- اخفقي السكر والبيض والفانيليا ثم يضاف الزيت تدريجيا، مع استمرار الخفق2- ضيفي المكونات الجافة وحليب الرايب والزبيب3- ثم ضعي الخليط في قالب كيك4- ثم تدخل الكيكة الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمده 45 دقيقة5- ثم تزين الكيكة بسكر بودرة