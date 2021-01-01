5 خطوات.. طريقة تحضير كيك الزبدة بـ المكسرات

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كيك الزبدة بـ المكسرات

يعد كيك الزبدة من الحلويات المميزة والغنية بمذاقها اللذيذ، ويمكن إضافة العديد من الحشوات والمكسرات بداخلها التي تزيد من قيمتها الغذائية العالية.



وإليك طريقة تحضير كيك الزبدة بالخطوات.

مقادير كيك الزبدة بالزبيب
120 ملي زيت

120 ملي حليب رايب

2 بيض

1 ملعقة كبيرة فانيليا
200 جرام سكر

200 جرام دقيق

ملعقة ونصف صغيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

نصف ملعقة صغيرة ملح

300 جرام زبيب

طريقة تحضير كيك الزبدة بالزبيب
1- اخفقي السكر والبيض والفانيليا ثم يضاف الزيت تدريجيا، مع استمرار الخفق

2- ضيفي المكونات الجافة وحليب الرايب والزبيب

3- ثم ضعي الخليط في قالب كيك

4- ثم تدخل الكيكة الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمده 45 دقيقة

5- ثم تزين الكيكة بسكر بودرة

المصدر: elbalad

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