

نصائح جمالية للفتيات بعد سن الثلاثين نصائح جمالية للفتيات بعد سن الثلاثين

تحتاج الفتيات الي عناية بشرتهم وجمالهم وخصوصا في عمر الثلاثينات حيث أن التغيرات الهرمونية تؤثر بشكل كبير علي جمال السيدات.







فعندما تبدأ مستويات الهرمونات التناسلية الأنثوية في التناقص مما يؤدي إلى ترقق الشعر وحالات جلدية غير مرغوب فيها. يبدأ مستوى هرمونات النمو البشري في الانخفاض مما يؤدي إلى زيادة تكسر إنتاج الكولاجين ، مما يفسح المجال لبشرة باهتة ومتدلية. في سن 18 ، تكون مستويات هرمون النمو حوالي 900 ولكن بحلول الوقت الذي تبلغ فيه 30 عامًا ، تنخفض إلى 200.

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وقد تظهر التغييرات في الثلاثينيات من العمر بسبب اختلال التوازن الهرموني ، ولكن أولئك الذين ينغمسون في الدباغة والشرب والتدخين، لا تمارس الرياضة بانتظام وتناول طعامًا سيئًا ، فستزداد المشاكل سوءًا.يمكن لنظامك الغذائي أن يقطع شوطًا طويلاً في جعل بشرتك رائعة ، لذلك لا تقلل من أهمية الفواكه الموسمية والمكسرات والبذور. كيف تبدو رائعًا في الثلاثينيات من عمرك : لتبقى رائعًا خلال الثلاثينيات وما بعدها ، اتبع هذه الخطوات الثماني البسيطة:التنظيفنظفي بشرتك كل صباح وتأكدي من إزالة كل المكياج وتنظيفها مرة أخرى قبل النوم هذا يسمح للبشرة بأداء وظائفها الوقائية والتجديد الأساسية بشكل جيد.استخدم دائمًا المنتجات التي يقترحها طبيب الأمراض الجلدية نظرًا لوجود العديد من المنتجات المتاحة في السوق ، وقد يكون اختيار المنتج المناسب أمرًا محيرًا.قشريقشري بشرتك ليلاً وليس نهاراً. تكون البشرة الليلية في وضع التجديد وإزالة الجلد الميت قبل النوم يعزز وظيفة البشرة. قشري بلطف لإزالة الجلد الميت فقط وإذا كانت بشرتك دهنية أو كنت مصابًا بحب الشباب ، فإن التقشير مرتين في الأسبوع سيكون كافيًا.حمايةاحمِ بشرتك أثناء النهار عن طريق الجمع بين مصل مضاد للأكسدة أو مصل فيتامين ج مع واقي من الشمس لأنها تعزز بعضها البعض. تأكد من وضع واقي الشمس أولاً. .ابق رطبًاتأكد من أن البشرة ليست مجففة. لا تقضي أكثر من 5 دقائق في الحمام واستخدمي الماء الفاتر. استخدم غسولًا مرطبًا للجسم يعمل كحاجز واقي لترطيب البشرة.