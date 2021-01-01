7 علاجات منزلية طبيعية تخفف الغثيان



الشعور بالغثيان الشعور بالغثيان

الشعور بالغثيان هو أحد أمراض المعدة التي يمكن أن ترهق جسمك جسديًا ، خاصةً عندما تشعر بالمرض بالفعل. لا يوجد سبب محدد وراء القيء - يمكن أن تؤدي العديد من العوامل إلى الغثيان.







يمكن أن يكون دوار الحركة أو ارتجاع الحمض أو عسر الهضم أو حتى غثيان الصباح. يمكن أن يكون للغثيان أسباب عديدة ، ولكن الأسباب لا تؤثر على طرق مقاومة الرغبة في القيء. لقد قمنا برعاية قائمة بالعلاجات المتاحة بسهولة والتي قد تساعدك على التخلص من الغثيان. الآن يمكنك اختيار العلاجات الطبيعية للوقاية من الغثيان

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النعناعأن مضغ أوراق النعناع الطازجة قد يساعد في التخلص من الغثيان. نكهة النعناع القوية واللاذعة منعشة ومبردة ، مما يساعد المعدة على الهدوء وفقا لntvdالزنجبيليساعد الزنجبيل في تخفيف تهيج المعدة. يوصي خبير الأيورفيدا الدكتور بي إن سينها بسحق الزنجبيل الممزوج بالماء للمساعدة في تخفيف القيء.ماء جوز الهندماء جوز الهند مغذي للغاية وله العديد من الفوائد الصحية.كتب الدكتور فاسانت لاد في كتابه عن علاجات الايورفيدا المنزلية: "أضف ملعقة صغيرة من عصير الليمون إلى كوب من ماء جوز الهند وخذ رشفة كل خمسة عشر دقيقة لتهدئة معدتك".القرنفليعد مضغ بضع قطع من القرنفل حلاً رائعًا قد يساعد في منع الغثيان. رائحة وطعم القرنفل قد يمنع القيء.الهيلمضغ بذور الهيل يمكن أن يساعد في تهدئة الإحساس بالقيء. طريقة أخرى هي تناول مزيج من الهيل المطحون مع العسلالليمونيحتوي عصير الليمون على أحماض معادلة تشكل البيكربونات.تساعد البيكربونات في تخفيف الغثيان. لذلك ، لا يخفف عصير الليمون من القيء فحسب ، بل يمنع الجسم أيضًا من الجفاف ، وهو أحد الآثار الشائعة للقيء.