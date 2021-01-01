كيفية إزالة الترهل أسفل البطن بالجراحة وبدونها

أوضح الدكتور محمد الفولى عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس واستشاري جراحات السمنة والمناظير وشفط الدهون، وصاحب مبادرة "صحتك أحلى بدون سمنة"، أن الرياضة واحدة من طرق حل مشكلات الجسم المترهل لكنها بطيئة للغاية في نتائجها، ومما لا شك فيه أن ممارسة الرياضة لها دور فعال في الحفاظ على الصحة والوزن وشكل الجسم، خاصة بعد عملية شفط الدهون وشد البطن فهي تلعب دورا كبيرا في جعل النتائج أفضل.
وقال الدكتور محمد الفولى، في حال وجود مشكلة والبدء في التفكير في شد البطن المترهل دون جراحة بالرياضة يحتاج الأمر إلى وقتٍ طويل وصبر، ولإجابة سؤال كيف أزيل الترهل أسفل البطن بالرياضة فيتم من خلال ممارسة مجموعة من التمارين يوميا، ولكن عملية شد الترهلات بالجراحة خيار آمن وسريع فى نتائجه، وتمر عملية شد ترهلات البطن السفلية بالعديد من الخطوات بداية من رسم شكل عضلات البطن قبل العملية كما يقوم الطبيب بشد العضلات لتصبح قريبة ويقوم الطبيب بتقوية الجدار بين عضلات البطن، وشد وإزالة الجلد الزائد ليصبح مفرود دون ترهلات فيه، وتحديد مكان السُرة وإعادتها مرة أخرى لمكانها الجديد بعد الشد.
وتابع الدكتور محمد الفولى أستاذ جراحات السمنة وتنسيق القوام، يوجد نوعان من عملية شد البطن، والتي يتم اختيار أي منهما بناءً على حالة المريض، وهي شد البطن الجُزئي المُصغر، ولا يتم فيها تحريك السرة، ويتم شد الجلد تحت السرة، وشد البطن الكامل والذي يكون حجم الجرح فيه أكبر، ويتم شد البطن من أسفل الصدر، مع ترميم جدار العضلات كلها مع فتح مكان جديد للسرة، ويحتاج إليها السيدات الذين يعانون ترهلا في العضلات بعد الولادات، أو للأشخاص الذين يعانون ترهل الجسم بعد البالون.
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