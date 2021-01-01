لن تصدق تأثير التدخين على صحة القلب.. تفاصيل

لا يؤثر التدخين بشكل حصري على الرئة، ولكن التدخين يؤثر بشكل كبير على الصحة، ويزيد كل من التدخين ومرض السكري من خطر الإصابة بأمراض القلب بطرق متشابهة جدًا ، وبالتالي عندما يجتمعان معًا ، فإنهما يفاقمان بشكل كبير من فرص الإصابة بحالة مرتبطة بالقلب مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.
يؤدي كل من المستويات المرتفعة من الجلوكوز في الدم والتدخين إلى إتلاف جدران الشرايين بطريقة تجعل الرواسب الدهنية أسهل بكثير، وعند حدوث ذلك ، تضيق الأوعية الدموية وتجعل الدورة الدموية أكثر صعوبة.
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عندما يحدث هذا للشرايين التاجية (الشرايين التي تزود عضلة القلب بالدم وبالتالي الأكسجين) يمكن أن تحدث نوبة قلبية.
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