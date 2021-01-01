طريقه عمل أم علي بالشكولاته بطريقة سهلة



طريقه عمل أم علي بالشكولاته طريقه عمل أم علي بالشكولاته

طريقة عمل أم علي تعد من أشهر طرق الحلويات المصرية اللذيذة، وتعود طريقة عمل ام علي إلى العصر الأيوبي في مصر، وسميت أم علي بهذا الإسم، على اسم زوجة حاكم الإمبراطورية الأيوبية في مصر التي طلبت من الطهاه أن يبتكروا لها ألذ حلوى يمكنهم صنعها وتوزيعها في جميع أنحاء البلاد، وأصبحت الوصفة المختارة طبقا وطنيا لمصر.



وانتشرت حلوى أم علي من مصر إلى مختلف البلدان العربية، بمسميات عديدة ومختلفة، فتسمى في السودان باسم "فتة اللبن" على سبيل المثال، وفي غرب العراق تسمى بـ" الخميعة".



والمكونات الأساسية والأصلية لحلوى أم علي، هي رقاقات العجين، مثل الكرواسون، أو عجينة مشابهة لها في طريقة العمل، والحليب والمكسرات المختلفة، ثم تدخل الفرن، وأضيفت لها الكثير من الإضافات، مثل الشيكولاتة أو الكريمة، وجوز الهند، حسب الرغبة، أو الأفكار التي يبتكرها الطهاة والشيفات، في مختلف البلدان.

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طريقة عمل ام عليوتعد حلوى أم علي من الحلويات اللذيذة التي أصبح لها عشاقها، وتقدم في مختلف محلات الحلواني، وهي تعد من الحلويات غير المكلفة، فمكوناتها كلها اقتصادية، ويمكن توافرها بسهولة، وتحاول كل ست بيت أن تجيد عملها، خاصة في هذا الجو البارد، فهي تعد وجبة سريعة التحضير.وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل أم علي، بطريقة مميزة واقتصادية، وغير مكلفة، بالشوكولاتة.مقادير عمل ام علي:4 حبات كرواسونلتر حليب200 جرام شيكولاتة خام3 حبات بيضملعقة صغيرة فانيليامربي كريزللتزيين:كوب كريمة خفق2 كيس دريم ويب200 جرم شيكولاتة داكنةحبات كريزطريقة عمل ام علي:تذاب الشيكولاتة في الميكروويف أو على حمام مائي.يسخن الحليب علي النار، ويخفق الفانيليا والبيض ونضيف الحليب الساخن لهما تدريجيا مع التقليب المستمر ثم الشيكولاتة المذابة.يخفق الخليط جيدا، حتى يتجانس.يفتح الكرواسون من المنتصف ويحشى بالمربي، ثم يقطع قطع صغيرة ويوضع بطاجن الفرن.يسقي بمزيج الحليب والشيكولاتة المجهز.يخبز في فرن متوسط الحرارة حوالي 30 دقيقة حتى ينتفخ.بعد أن يبرد يزين بالكريمة المخفوقة مع الدريم ويب، الشيكولاتة المبشورة، الكريز.وتقدم بالهنا والشفا.