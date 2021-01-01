احذر.. هذه الأنواع من الجبن تسبب مشكلات صحية | فيديو



احذر.. هذه الأنواع من الجبن احذر.. هذه الأنواع من الجبن

كشفت الدكتورة منى عبدالمطلب استشاري الباطنة والتغذية العلاجية، عن أخطر أنواع الجبن التي لابد من تجنبها وعدم الإكثار في تناولها، مشددة على أن الجبن التي تأخذ وقتا طويلا في الصناعة أو التخزين أو التخمر عادة ما تكون في داخلها بعض العفن أو البكتيريا الضارة.



أهمية معرفة مصدر الجبن

وشددت منى عبد المطلب خلال مداخلة هاتفية لها لفضائية "إكسترا نيوز"، على ضرورة معرفة مصدر الجبن أولا قبل تناوله، قائلة:"قد تسبب الجبن التي لا يكون مصدرها ألبان بل تعتمد على مصدر نباتي من خلال هدرجة الدهون حتى تصبح مادة صلبة الكثير من المشكلات الصحية، ومنها أنواع متداولة في مصر وتشكل خطرا كبيرا على الجميع سواء كبار السن أو غيرهم".



وفيما يتعلق بالجبنة القديمة وهي أكثر أنواع الجبن شعبية في مصر ويتم تناولها بكميات كبيرة، بعد تخزينها لفترة زمنية، فقد أشارت إلى أنه لا مشكلة في التخزين الجيد لها ولكنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح التي تشكل خطرا على مرضى ارتفاع ضغط الدم.

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وفي سياق متصل تقدم الشيف إلهام النعماني خبيرة الطهي، طريقة عمل الجبنة المطبوخة في البيت بخطوات سهلة ونتيجة مبهرة.مكونات عمل الجبنة المطبوخة:كيلو حليبربع كوب خلربع كوب زيت زيتون أو ذرةملعقة صغيرة ملحنصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحونللحصول على جبنة بالفلفل الحار: قرن فلفل حاميللحصول على جبنة بالفلفل البارد: حبة فلفل روميللحصول على جبنة بالزيتون: 3 زيتونات بدون بذرللحصول على جبنة بالثوم: 3 فصوص ثومللحصول على جبنة بالأعشاب: عودين شبت وبقدونسمفريينللحصول على جبنة بطعم الشيدر: 3 ملاعق كبيرة جبنةشيدر مبشورةللحصول على جبنة بطعم الرومى: 3 ملاعق كبيرة جبنة رومى مبشورةطريقة عمل الجبنة المطبوخة:نجهز مصفاة ونحضر أى قطعة شاش – ثم نفردها ونضع فوقها الصفاية مقلوبة على وجهها – ونقص منها قطعة مربعة أكبر قليلا من قطر الصفاية – ثم نأخذ القماشة المقصوصة ونغطى بها فتحة الصفاية ونحكم ربطها حول حواف الصفاية من أعلى – بحيث تصبح القماشة مشدودة ومحكمة فوق الصفاية.نضع الحليب والخل فى وعاء ونسخنهم على النارقبل الغليان بقليل سيظهر سائل مصفر (هو الشرش) وحبيبات بيضاء (هى الجبنة) - وعند الغليان نطفى النار ونقلب الحليب ثم نتركه 5 دقائقنضع الصفاية فوق حلة أو طبق كبير – ثم نصب الحليب ببطء على القماشة – لفصل الشرش عن الجبنة بحيث ينزل الشرش فى الطبق ويتبقى الجبن على القماشةنأخذ من الطبق ربع كوب من الشرش ونضعه فى خلاط كهربائى مع الزيت والملح والفلفل والنكهة المفضلة لنا (فلفل حامى أو رومى أو زيتون أو ثوم أو أعشاب أو شيدر مبشور أو رومى مبشور).نأخذ بالملعقة الجبنة من على القماشة – وهى مازالت ساخنة – ونصبها فوق المقادير السابقة فى الخلاط – ثم نضربهم مع بعض 3 دقائق حتى تتكون جبنة ناعمة كالزبدة.