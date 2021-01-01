الصيد الثمين.. السيرة الذاتية لنائب أبو بكر البغدادي الذي اعتقلته المخابرات العراقية



السيرة الذاتية لنائب أبو بكر البغدادي السيرة الذاتية لنائب أبو بكر البغدادي

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، القبض على سامي جاسم، المشرف المالي لتنظيم داعش ونائب أبو بكر البغدادي.



وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: "في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود، للقبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لداعش".



وكان الكاظمي أعلن أمس، بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية المبكرة، أن الحكومة حققت "إنجازا أمنيا كبيرا"، ستعلن عنه الاثنين، وفضل التكتم عليه اليوم، حتى تترك الفرصة للانتخابات كي تكون هي الحدث الأبرز.

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ونشرت RT الروسية أول صور لنائب أبو بكر البغدادي الذي اعتقلته القوات العراقية.وننشر خلال السطور التالية السيرة الذاتية لنائب أبو بكر البغدادي الذي اعتقلته المخابرات العراقية مؤخرا..1. الاسم: سامي جاسم محمد جعاطة العجوز الجبوري.2. التولد: 1974.3. الكنية: ابو اسيا - حجي حامد – ابو عبدالقادر الزبيدي.4. الأولاد: عمر – سمية – آسيا – أبو بكر.9. الزوجة: شكرة مطلك صالح بالإضافة إلى ثلاث إيزيديات سبيات من الموصل.المناصب التي شغلها:- عام 2004 بايع تنظيم التوحيد والجهاد في بلاد الرافدين على يد أبو مصعب الزرقاوي.- في 15/2/2005 اعتقل من قبل القوات الأمريكية وبقي في معتقل بوكا لغاية عام 2010حيث أطلق سراحه.- بعد اطلاق سراحه تولى مباشرة منصب المسؤول الأمني عن قاطع الهيجل والزاب ومخمور في صلاح الدين.- بعد أحداث 10/6/2014 أصبح مسؤول الأمنية لولاية دجلة ثم أصبح بعد فترة نائب والي دجلة.- انتقل إلى الشام ونصب من قبل أبو بكر البغدادي أميرا لديوان الركاز.- بأمر أبو بكر البغدادي أصبح نائبا له وتولى منصب أمير ديوان بيت المال الخاص بإمارة تنظيم داعش.- بعد مقتل البغدادي استلم منصب المشرف العام ولاية الشام وإدارة الملفات المالية والاقتصادية لتنظيم داعش وعمل مع الخليفة (أبو إبراهيم القريشي).