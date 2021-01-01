مفاجأة فى حادث ميكروباص كوبري الساحل..فيديو



حادث ميكروباص كوبري الساحل حادث ميكروباص كوبري الساحل

كشف أحد شهود العيان لحادث سقوط ميكروباص في النيل من أعلى كوبري الساحل عن تفاصيل الحادث، موضحا أن السور الحديدي للكوبري مكسور منذ أمس بسبب اصطدام توكتوك ولم يتم إصلاحه.



من جانبه قال هاني النحاس مراسل صدي البلد من موقع الحادث، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "شهود العيان أكدوا حدوث أكثر من حادثة في موقع سقوط الميكروباص بسبب المنحني الخطر.



فشل العثور على الميكروباص

وأوضح: "رجال الضفادع يقومون بكل جهد ولكن لم يتم العثور علي الميكروباص حتي الآن، مردفا: "اختلال عجلة القيادة في يد سائق الميكروباص تسبب في سقوطه بالنيل".

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وأضاف: "شاهد عيان أكد أن موقع سقوط الحادث شهد حوادث أخري"، مشيرًا إلي أن سائق الميكروباص تجاوز السرعة القانونية مما أدي لسقوطه في النيل.