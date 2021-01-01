بعد عملية استغرقت عاما من قبل عملاء متخفيين للإف بى أى، تم القبض على زوجين أمريكيين من ولاية ماريلاند وتوجيه اتهامات لهمها بمحاولة بيع الأسرار النووية للولايات المتحدة لدولة أخرى مقابل عملة مشفرة.
وبحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، فإن المهندس النووى بالبحرية الأمريكية جوناثان توبى، الذى كان لديه تصريح أمنى سرى للغاية، وزوجته ديانا تم القبض عليهما يوم السبت فى ويست فرجينيا من قبل السى أى إيه وهيئة التحقيقات الجنائية بالبحرية، بعدما باع الزوجين معلومات تتعلق بتصميم السفن الحربية الأمريكية التى تعمل بالطاقة النووية لشخص اعتقدوا أنه كان يمثل قوى أجنبية، لكنه كان فى الحقيقة عميلا متخفيا للإف بى أى، بحسب ما ذكرت وزارة العدل.
وأوضحت الوزارة أن توبى كان لديه وصول إلى المعلومات الخاصة بالدفع النووى البحرى وعناصر التصميم العسكرى الحساسة، بما فى ذلك معايير التشغيل وخصائص أداء مفاعلات السفن الحربية التى تعمل بالطاقة النووية.
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التعليقات على تفاصيل القبض على مهندس بالبحرية الأمريكية وزوجته حاولا بيع أسرار نووية
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