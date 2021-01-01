أفادت هيئة البث الرسمية "كان" بأن الإدارة الأمريكية تضغط على السودان للتوقيع على اتفاق التطبيع مع إسرائيل، وإقامة علاقات دبلوماسية معها.
وأشارت إلى أن هذه الضغوطات تأتي بعد عام من تباطؤ السودان فعليا في هذه العملية، ويرجع ذلك جزئيا إلى خلافات داخل القيادة السودانية بين المستوى العسكري والمستوى المدني في البلاد.
وزارت بعثة أمنية سودانية تضم عسكريين ومسؤولين أمنيين في الأسبوع الماضي، إسرائيل سرا، وذلك لتقوية العلاقات بين البلدين، وبحسب تقارير بوسائل اعلامية عربية، البعثة ضمت جنرالين كبيرين من السودان وهما عبد الرحيم حمدان دقلو، قائد قوات التدخل السريع، ومورجاني ادريس سليمان، مدير شعبة الصناعات الدفاعية.
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التعليقات على تقرير: الولايات المتحدة تضغط على السودان للتوقيع على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل
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