

ببطارية عملاقة.. سعر ومواصفات هاتف Oppo A54 في السعودية ببطارية عملاقة.. سعر ومواصفات هاتف Oppo A54 في السعودية

تعمل شركة أوبو الصينية على إطلاق عدد كبير من هواتف الفئة المتوسطة في الوقت الحالي مع مواصفات كبيرة وسعر مناسب للشباب، ويعد هاتف Oppo A54 واحدا من أفضل هذه الهواتف.



وتم إطلاق هاتف Oppo A54 في عدد من الدول منها المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 720 ريال سعودى أى ما يعادل 3000 حوالي جنيه مصرى، وذلك لأصغر نسخة.



وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Oppo A54 يأتى بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.51 بوصة، وبجودة عرض + FullHD ، مع معدل تحديث للشاشة 60 هرتز فى الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وطبقة حماية للهاتف من نوع Gorilla Glass 5 .

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ويقدم هاتف Oppo A54، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعرى للعمق والاتساع بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.ويعمل هاتف Oppo A54، بمعالج من نوع Helio P35 من شركة ميديا تيك Mediatek 12 نانومتر، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، تصل إلى 256 جيجابايت.ويحتوي هاتف Oppo A54، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط، يتم شحنها عن طريق منفذ USB-C، مع نظام التشغيل أندرويد 11 ، مع مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مللميتر.