تعمل شركة أوبو الصينية على إطلاق عدد كبير من هواتف الفئة المتوسطة في الوقت الحالي مع مواصفات كبيرة وسعر مناسب للشباب، ويعد هاتف Oppo A54 واحدا من أفضل هذه الهواتف.
وتم إطلاق هاتف Oppo A54 في عدد من الدول منها المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 720 ريال سعودى أى ما يعادل 3000 حوالي جنيه مصرى، وذلك لأصغر نسخة.
وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Oppo A54 يأتى بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.51 بوصة، وبجودة عرض + FullHD ، مع معدل تحديث للشاشة 60 هرتز فى الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وطبقة حماية للهاتف من نوع Gorilla Glass 5 .
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التعليقات على ببطارية عملاقة.. سعر ومواصفات هاتف Oppo A54 في السعودية
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