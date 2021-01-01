أطلقت منصة سناب شات Snapchat ميزة جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الصحة النفسية تسمى Here For You أى "نحن هنا من أجلك" وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة العقلية.
وبحسب موقع ZAWYA فإن إطلاق ميزة Here For You في الإمارات جاء بالتعاون مع تطبيق سناب شات و مجلس الإمارات للرفاهية الرقمية لتقديم الدعم لمرضى الصحة النفسية.
وتعد ميزة Here for You عبارة عن منصة تقدم دعمًا استباقيًا لمستخدمي سناب شات الذين قد يعانون من أزمة نفسية أو عاطفية ، أو الذين قد يكون لديهم فضول لمعرفة المزيد عن هذه المشكلات وكيف يمكنهم مساعدة الأصدقاء الذين يتعاملون معها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على سناب شات تطلق ميزة Here For You لدعم الصحة النفسية في الإمارات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق