

لعبة PC Building Simulator تحقق 4 ملايين عملية تحميل في يوم واحد لعبة PC Building Simulator تحقق 4 ملايين عملية تحميل في يوم واحد

كشفت تقارير، أن لعبة الفيديو PC Building Simulator التى أتاحتها شركة Epic Games للألعاب والمالكة لفورتنايت، قد حققت رقما قياسيا في عدد مرات التحميل، حيث وصلت لأكثر من 4 مليون عملية تثبيت في 24 ساعة فقط.



وبحسب موقع Eurogamer؛ فإن شركة Epic Games طرحت لعبة PC Building Simulator مجانا على متجرها للألعاب؛ بعدما كانت متوفرة باشتراك حوالي 15 جنيها إسترلينيًا، مما جعل الإقبال على تحميلها قياسيا.



وغردت شركة Epic Games على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أول أمس، أن اللعبة قد تخطت 4 ملايين عملية تحميل على الهواتف الذكية في يوم واحد فقط.

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وتعد عمليات التحميل الكبيرة للعبة PC Building Simulator على متجر الألعاب الخاص بشركة Epic بمثابة ضربة كبيرة لشركة آبل بعد الصراع القانوني الحاصل بينهما بسبب رسوم متجر تطبيقات آبل.وأقامت شركة آبل، منذ أيام قليلة، دعوى استئناف لوقف تغيير نظام المدفوعات في متجر تطبيقاتها، والذى تم الحكم به بعد مقاضاة شركة Epic Games- المالكة للعبة فورتنايت- لها، حيث تريد آبل الحصول على حكم جديد يمكنها من الحفاظ على الرسوم التي تقتطعها من متجر التطبيقات.وتتهم شركة Epic Games المالكة لـ"فورتنايت آبل" بأنها تشكل سلوكًا مناهضًا للمنافسة، وأن إزالة آبل للعبة فورتنايت من متجرها هي مثال على استعراض آبل لقوتها الهائلة من أجل فرض قيود غير معقولة والحفاظ بشكل غير قانوني على احتكارها بنسبة 100٪ لعمليات الدفع داخل تطبيق App Store لأنظمة iOS لهواتف آيفون وأجهزة آيباد.