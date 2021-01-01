

تعمل حتى 31 ساعة.. وان بلس تعلن الموعد الرسمي لإطلاق سماعتها OnePlus Buds Z2 تعمل حتى 31 ساعة.. وان بلس تعلن الموعد الرسمي لإطلاق سماعتها OnePlus Buds Z2

أعلنت شركة وان بلس الصينية طرح سماعتها اللاسلكية OnePlus Buds Z2 في الصين رسميا يوم 13 أكتوبر المقبل، على أن تبدأ المبيعات في المتاجر بدءا من 19 أكتوبر .



وبحسب موقع GSMArena فإن سماعة OnePlus Buds Z اللاسلكية يمكن طلبها للحجز المسبق على مواقع JD.com و Suning.com للتسوق الإلكتروني، حيث ستصدر السماعة بميزات جبارة.



وتتميز سماعة OnePlus Buds Z اللاسلكية بميزة حجب الضوضاء بما يصل إلى 40 ديسيبل، مع معدل IP55 لمقاومة المياة والغبار .

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وستأتي سماعة وان بلس اللاسلكية OnePlus Buds Z بتقنيات بلوتوث Bluetooth 5.2 و Dolby Atmos و TWS للشحن السريع، مما يوفر للمستخدمين خمس ساعات من الاستخدام مع شحن لمدة 10 دقائق.وتحتوى سماعة وان بلس اللاسلكية OnePlus Buds Z على بطارية بسعة 520 مللي أمبير، والتي توفر تشغيلًا لمدة 31 ساعة ، في حين أن الخلية 40 مللي أمبير تحتوي على 7 ساعات من التحمل مع إيقاف تشغيل ANC.