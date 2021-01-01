أعلنت شركة وان بلس الصينية طرح سماعتها اللاسلكية OnePlus Buds Z2 في الصين رسميا يوم 13 أكتوبر المقبل، على أن تبدأ المبيعات في المتاجر بدءا من 19 أكتوبر .
وبحسب موقع GSMArena فإن سماعة OnePlus Buds Z اللاسلكية يمكن طلبها للحجز المسبق على مواقع JD.com و Suning.com للتسوق الإلكتروني، حيث ستصدر السماعة بميزات جبارة.
وتتميز سماعة OnePlus Buds Z اللاسلكية بميزة حجب الضوضاء بما يصل إلى 40 ديسيبل، مع معدل IP55 لمقاومة المياة والغبار .
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التعليقات على تعمل حتى 31 ساعة.. وان بلس تعلن الموعد الرسمي لإطلاق سماعتها OnePlus Buds Z2
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