تتبع شركة شاومي Xiaomi، نهجا مختلفا في إنتاج وتطوير الهواتف الذكية المخصصة للألعاب، حيث تعمل العلامات التجارية الشهيرة في هذا المجال على إنشاء سلوك مشترك كل عام، ففي بداية العام أطلقوا الإصدارات الجديدة الخاصة بهم، وبعد بضعة أشهر يقدموا متغيرا محسنا بميزات إضافية أو أجهزة أكثر تقدمًا.
وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، تستعد شاومي لتقديم تشكيلة Black Shark 4S والتي ستنطلق مع بعض ترقيات الاستثنائية، مما يجعلها أحد أبرز إصدارات سلسلة Black Shark، وأحد أفضل هواتف الألعاب لهذا العام.
ومن بين أحد أبرز الترقيات التي ستطرأ على هاتف الألعاب Shark 4S من شاومي، هو معالج كوالكوم الأقوى +Snapdragon 888، إلى جانب ذلك يجلب الجهاز بعض الميزات من الهاتف الذكي الأصلي.
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التعليقات على الظهور الأول لهاتف الألعاب الخارق من شاومي Black Shark 4S.. صور
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