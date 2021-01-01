أجلت شركة "بلو أوريجين"، ثاني رحلة مأهولة لها إلى الفضاء، والتي تضم بطل فيلم "ستار تريك" ويليام شاتنر، يوما واحدا بسبب الظروف الجوية غير الملائمة.
وقالت الشركة في بيان: "بسبب الرياح المتوقعة يوم الثلاثاء، 12 أكتوبر، اتخذ فريق عمليات مهمة بلو أوريجين قرارا بتأجيل إطلاق إن.إس-18، ويستهدف حاليا الأربعاء 13 أكتوبر (موعدا للإطلاق)".
وسيكون شاتنر، الذي اشتهر بدور كابتن كيرك في مسلسل "ستار تريك"، ضمن طاقم من أربع أفراد على متن المهمة "إن.إس-18" شبه المدارية.
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التعليقات على "بلو أوريجين" تؤجل رحلتها المأهولة الثانية إلى الفضاء بسبب الرياح
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