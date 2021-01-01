آداب المنصورة: تطعيم 60% من طلاب الكلية مع بداية العام الدراسي الجديد



كلية الآداب بجامعة المنصورة كلية الآداب بجامعة المنصورة

أكد الدكتور محمود سليمان الجعيدي عميد كلية الآداب بجامعة المنصورة، أنه تم تطعيم ٦٠% من طلاب الكلية في إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد وأنه سيتم تطعيم باقي الطلاب تباعا، وذلك للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19" والموجات المتتالية مع استخدام كافة التدابير الاحترازية الأخرى للحد من انتشار الوباء بين الطلاب والعمل على سلامتهم.



وأضاف "الجعيدي"، أنه تم افتتاح مبنى المدرجات الدراسية الذى يضم أربعة مدرجات يسع كل منها ألف طالب وطالبة كما تم وضع حجر الأساس لمبنى الكلية والمسرح الجديدين في حضور الأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام.



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد سواء من خلال أعمال الصيانة الخاصة بالمعامل والقاعات، وحرص على توجيه التهنئة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وشدد على ضرورة الالتزام والانتظام بالحضور متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.