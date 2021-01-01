مركبة "ناسا" تؤكد إمكانية وجود "حياة" على المريخ

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مركبة "ناسا" تؤكد إمكانية وجود "حياة" على المريخ

أثبت تحليل الصور التي التقطتها مركبة المريخ الأمريكية "Perseverance" أصل التضاريس الحديثة لحفرة المريخ جيزيرو، حسب مقال نشر في مجلة Science.

ويلاحظ أن مستوى المياه في فوهة البركان يتقلب ويزداد باستمرار خلال فترات الفيضانات، عندما كان هناك الكثير من المياه على هذا الكوكب. لا يستبعد الباحثون وجود الحياة البيولوجية على المريخ في ذلك الوقت.

تُظهِر الصور المأخوذة من المدار هيكل قاع جيزيرو على شكل مروحة. وفقًا لخبراء ناسا، تبدو وكأنها دلتا - المكان الذي تدفق فيه النهر إلى البحيرة منذ نحو 3.7 مليار سنة. هناك يخطط العلماء للبحث عن بقايا ميكروبات المريخ القديمة.

المصدر: سبوتنيك

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