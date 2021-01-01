إعلام القاهرة تعلن موعد تسجيل المواد الدراسية للطلاب الجدد

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صورة الخبر: كلية الإعلام جامعة القاهرة
كلية الإعلام جامعة القاهرة

حددت كلية الإعلام جامعة القاهرة، موعد تسجيل المواد الدراسية لطلاب الفرقة الأولى، وهو يوم الأربعاء 13 من أكتوبر الجاري.



وفى نفس السياق، أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن إنشاء وحدة الخدمات الطلابية، وذلك عبر صفحة الكلية الرسمية، تحت رعاية الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية، مع تخصيص رقمين للـ"واتس آب" للطلبات والشكاوى؛ حرصا على التواصل مع طلاب الكلية، وبناءً عليه تم حل العديد من المشكلات التى تواجه الطلاب بشكل سريع ومباشر.

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ونظمت الوحدة أكثر من حدث داخل الكلية، عن طريق عمل تسجيل إلكتروني؛ مما سهل على طلاب الكلية المشاركة في الأنشطة والورش التي تنظمها الكلية، استكمالا لنجاح ملتقى شباب الإعلام العربي.

ووجهت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية، الوحدة، لتنظيم برامج تدريبية مميزة ومدعمة لطلاب الكلية مع بداية العام الجامعي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢١ وسيتم الإعلان عنها على صفحة الوحدة الرسمية للتسجيل والمشاركة.



لينك صفحة وحدة الخدمات الطلابية :
‏https://www.facebook.com/وحدة-الخدمات-الطلابية-كلية-الإعلام-جامعة-القاهرة-108582078262194/

المصدر: elbalad

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