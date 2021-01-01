تمكن تلسكوب "هابل" الفضائي من التقاط صورة لاندماج مجرتين مع بعضهما بفعل قوة الجاذبية.
وتعرف المجرتان باسمي "إن جي سي 5953" و"إن جي سي 5954"، وتبعدنا عن الأرض مسافة 100 مليون سنة ضوئية.
ووفق علماء الفلك فإن اندماج المجرات يمكن أن يدمر إحداها أحيانا، بينما يحتمل أيضا أن يشكلا مجرة جديدة أكبر حجما.
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التعليقات على صورة لاندماج مجرتين..ظاهرة لا تتكرر إلا مرة في ملايين السنين
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