كلية البنات جامعة عين شمس تعلن تعليمات مهمة للطالبات المستجدات



كلية البنات جامعة عين شمس كلية البنات جامعة عين شمس

أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس، تعليمات مهمة للطالبات المستجدات (المرحلة الأولى والثانية) اللاتي تخلفن عن حضور الكلية لـ"الكشف الطبي، والتطعيم، والتشعيب، وتسليم الملف"، حيث طالبتهن بسرعة التوجه للكلية لاستكمال ‘جراءات التقديم وتسليم الملف، مشيرة إلى أن آخر موعد للحضور، هو اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء 11 و 12 أكتوبر 2021.







يشار إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أجرى جولة تفقدية، اليوم، للجامعة؛ لمتابعة تطبيق استعدادتها للعام الدراسي الجديد، وعملية تنظيم دخول الطلاب، وإجراءات مواجهة “كوفيد 19”، ومتابعة سير عملية التطعيم الخاص بلقاح فيروس كورونا.

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جاء ذلك، رفقة الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئة، وبحضور عدد من عمداء الكليات، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى.في بداية الزيارة، أدى الوزير تحية العلم وسط قيادات الجامعات والطلاب، وتبادل معهم حديثا أبويا واطمأن على استعدادهم لبدء العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أهمية حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطعيم جميع منتسبى الجامعات والمعاهد حفاظا على سلامة وصحة الجميع ، ومتابعة دورية وتفصيلية من دولة رئيس الوزراء لهذا الملف، والتعاون والتنسيق الكامل واليومى مع وزارة الصحة والسكان.واطمأن “عبدالغفار” على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مباني الجامعة وقاعاتها الدراسية، ومتابعة دخول الطلاب للجامعة بشكل منظم.وأكد الوزير أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والامتثال الكامل لما يصدر من توجيهات في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار حرص الوزارة على إتمام العملية التعليمية والبحثية والتدريبية على الوجه الأكمل، والحفاظ على حياة كافة أطراف المنظومة الأكاديمية، ونجاح العام الدراسي على كافة المستويات.