

مواصفات وأسعار هاتف Vivo Y21s مواصفات وأسعار هاتف Vivo Y21s

الهاتف Vivo Y21s هو عبارة عن إصدار محدث من الهاتف Vivo Y21 الذي جاء في شهر أغسطس الماضي حيث يأتي مع معالج أقوى وكاميرات خلفية أفضل بالإضافة إلى نفس البطارية ونفس الشاشة مع العلم بأن السعر متقارب نسبيا، ومع ذلك دعونا نتعرف الآن على سعر ومواصفات الهاتف Vivo Y21s.



المواصفات الكاملة للهاتف

تم تصميم هاتف Vivo Y21s حول شاشة IPS LCD حجمها 6.51 بوصة بجودة HD+ وبدقة 1600×720 بكسل وتحتوي على ثقب في الأعلى بشكل النوتش من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، وهذا الهاتف يأتي كذلك مع 3 كاميرات في الخلف بدقة 50 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميراتين الماكرو والمسؤولة عن استشعار معلومات العمق، مع العلم بأن الكاميرات الخلفية والأمامية تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.



معالج هذا الهاتف يأتي من فئة Mediatek Helio G80 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر بدلا من المعالج Helio P35 الموجود في الهاتف Vivo Y21 العادي، كما أن هذا الهاتف الجديد يضم معالج رسوميات من فئة Mali-G52 MC2 ويعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم Funtouch 11.1، بالإضافة إلى أن الهاتف Vivo Y21s يتوفر بإصدارين على مستوى الذاكرة الإصدار الأول يضم ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، والإصدار الثاني يضم 6 جيجا رام و128 جيجا بايت.

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وعلاوة على ذلك فإن البطارية تأتي بسعة 5000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط وتدعم أيضا الشحن العكسي (يتم شحن البطارية من خلال منفذ USB Type‑C 2.0)، والهاتف يتميز بمستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب ويتميز كذلك بمنفذ مخصص لزيادة المساحة التخزينية من خلال بطاقة microSD كما أنه يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات الصوت والراديو FM مع دعم خاصية NFC.سعر الهاتف Vivo Y21sالهاتف Vivo Y21s متوفر حاليا للشراء في إندونيسيا بسعر يبدأ من 195 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 4 جيجا رام مع 128 جيجا بايت، ومن المتوقع أن يتوفر هذا الهاتف الجديد للشراء في مزيد من الدول حول العالم خلال الأسابيع القليلة القادمة على أن يصل إلى جميع دول العالم قبل نهاية العام الجاري 2021.