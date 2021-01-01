

روكستار تعلن عن GTA Trilogy Definitive لوحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر روكستار تعلن عن GTA Trilogy Definitive لوحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر

الآن وبعد طول انتظار أصبحت GTA Trilogy Definitive Edition remaster رسمية بعد أن تم الإعلان عنها بواسطة شركة Rockstar Games لأجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم والهواتف الذكية، وهذه عبارة عن مجموعة تتضمن نسخا معاد تصميمها من ألعاب Grand Theft Auto III وGrand Theft Auto: Vice City وGrand Theft Auto: San Andreas.



وخلال هذا الإعلان الذي جاء عبر الحساب الرسمي للشركة على Twitter تم التأكيد على أن مجموعة GTA Trilogy Definitive ستصل لأجهزة Sony PlayStation 5 وPlayStation 4 وMicrosoft Xbox Series X S وXbox One وNintendo Switch وأجهزة الكمبيوتر PC في وقت لاحق من عام 2021 الجاري، بالإضافة إلى أنها ستصل إلى الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android وiOS في العام المقبل 2022.



وكان الشركة قد أشارت إلى أن الهدف من إعادة تصميم ألعاب Grand Theft Auto III وGrand Theft Auto: Vice City وGrand Theft Auto: San Andreas هو الحفاظ على الروح الكلاسيكية مع تحديث الواجهة وتحسين طريقة اللعب العامة بشكل كبير بما في ذلك التحكم في الشخصية والمرور بقيادة السيارات وتطوير الرسوميات، وتم التأكيد أيضا على أنها ستقوم بإزالة الإصدارات المتوفرة حاليا من وحدات التحكم الرقمية ومتاجر أجهزة الكمبيوتر في الأسبوع المقبل لاستبدالها بالإصدارات النهائية الجديدة من هذه الألعاب الثلاث.

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وعلاوة على ذلك فإن الصور الأولى لمجموعة GTA Trilogy Definitive Edition remaster ستظهر يوم 22 أكتوبر (اليوم الذي يصادف الذكرى العشرين للإصدار الأصلي للعبة Grand Theft Auto III)، وبجانب ذلك سيكون هناك الكثير من المفاجآت للاحتفال بالذكرى السنوية على GTA Online.