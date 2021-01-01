سعر ومواصفات الهاتف Motorola Moto E40

خلال مؤتمر الإعلان عن الهاتف Moto G Pure قامت شركة موتورولا أيضا بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Motorola Moto E40 مع معالج متوسط بسرعة 1.8 جيجا هرتز وشاشة بمعدل تحديث 90 هرتز بالإضافة إلى بطارية ضخمة وكاميرا خلفية بدقة 48 ميجا بكسل ومواصفات أخرى جيدة سنتعرف عليها في مقال اليوم حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف Moto E40.
مواصفات الهاتف Motorola Moto E40
هاتف موتورولا الجديد يتوفر مع شاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة وبدقة 1600×720 بكسل وبجودة HD+ وبمعدل تحديث 90 هرتز، ويتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة Unisoc T700 بجانب معالج رسوميات من فئة Mali G52 وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام بالإضافة إلى أن الهاتف Motorola Moto E40 يعمل بنظام Android 11 وبواجهة المستخدم الأحدث من الشركة.
يحتوي الهاتف Motorola Moto E40 على 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 والكاميرا الماكرو تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 والكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، كما أن الهاتف يحتوي كذلك على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، ويدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية من خلال الكاميرات الأمامية والخلفية.
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