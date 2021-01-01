

سعر ومواصفات الهاتف Motorola Moto E40 سعر ومواصفات الهاتف Motorola Moto E40

خلال مؤتمر الإعلان عن الهاتف Moto G Pure قامت شركة موتورولا أيضا بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Motorola Moto E40 مع معالج متوسط بسرعة 1.8 جيجا هرتز وشاشة بمعدل تحديث 90 هرتز بالإضافة إلى بطارية ضخمة وكاميرا خلفية بدقة 48 ميجا بكسل ومواصفات أخرى جيدة سنتعرف عليها في مقال اليوم حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف Moto E40.



مواصفات الهاتف Motorola Moto E40

هاتف موتورولا الجديد يتوفر مع شاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة وبدقة 1600×720 بكسل وبجودة HD+ وبمعدل تحديث 90 هرتز، ويتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة Unisoc T700 بجانب معالج رسوميات من فئة Mali G52 وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام بالإضافة إلى أن الهاتف Motorola Moto E40 يعمل بنظام Android 11 وبواجهة المستخدم الأحدث من الشركة.



يحتوي الهاتف Motorola Moto E40 على 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 والكاميرا الماكرو تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 والكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، كما أن الهاتف يحتوي كذلك على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، ويدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية من خلال الكاميرات الأمامية والخلفية.

قد يعجبك أيضا...

بطارية هذا الهاتف تأتي بسعة 5000 ملي أمبير لا تدعم الشحن السريع ولكن علبة الشراء تضم شاحنا عاديا بقوة 10 واط (يتم شحن البطارية من خلال منفذ USB Type‑C 2.0)، وبخصوص المميزات الأخرى فتتمثل في مستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الخلف ومنفذ microSD مخصص لزيادة المساحة التخزينية بحيث يمكن تركيب شريحتي اتصال وبطاقة ذاكرة خارجية في نفس الوقت، كما أن الهاتف يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات الصوت والراديو FM.سعر الهاتف Motorola Moto E40تم تأكيد وصول الهاتف Motorola Moto E40 بسعر يبدأ من 185 دولارا أمريكيا للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.