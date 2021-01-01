

تعرف على طريقة بسيطة لتغيير بطارية سيارتك بنفسك تعرف على طريقة بسيطة لتغيير بطارية سيارتك بنفسك

المربع نت – تعتبر البطارية من أبرز الأجزاء الهامة اللازمة لعملية تشغيل المحرك، كما تعتمد عليها العديد من الأجزاء الحيوية بالسيارة في عملية التشغيل، ومنها تشغيل الأجهزة الكهربائية ونظام الإنارة في، وأجهزة التحكم بالطاقة الكهربية، وغيره.



والبطارية مثل أي جزء في السيارة لها عمر افتراضي تتعرض للتلف بعد إنتهائه، ويتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات، ويجب بانتهاء تلك المدة أن تستبدل البطارية القديمة بأخرى جديدة لتفادي حدوث مشاكل مفاجئة قد تصل لحد إيقاف السيارة بالكامل.



ويعد تغيير البطارية من الأمور البسيطة التي يمكن إجراءها في المنزل مع اتخاذ الحذر اللازم، واليوم سوف نقدم لكم طريقة سهلة لتغيير البطارية، وهي كما يلي:

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– التأكد من تلف البطاريةفي حال تراكم الأملاح والأحماض حول كابلات البطارية فإنه يسبب ضعف سريان التيار الكهربائي من خلاله، وحينها كل ما تحتاجه البطارية هو تنظيف الكابلات وأصبع البطارية، كما قد يسبب تلف الدينامو “المولد” في ضعف البطارية وعدم عملها، وفي هذه الحالة يجب تغيير المولد فقط، وحينها لن تحتاج لشراء بطارية جديدة.– شراء البطارية البديلة المناسبةعند شراء البطارية الجديدة يجب أن تكون متطابقة مع قوة وأبعاد بطاريتك القديمة، حيث تتعدد البطاريات الجديدة من حيث الحجم وقوة الفولت الخارج منها، لذا يجب قياس البطارية القديمة ومعرفة الجهد الكهربائي قبل شراء البطارية الجديدة.– إزالة البطارية القديمةلإزالة البطارية القديمة يجب اتباع الخطوات التالية:– ضع السيارة فوق أرض مستوية بعيدة عن أي مصدر للشرر الكهربي والدخان، ثم قم بغلق تشغيل المحرك، ثم قم بارتداء واقي ليديك ليبعد خطر المواد الكيميائية التي في البطارية عن بشرتك.– هناك طرفي للبطارية، أحدهما موجب ويحمل علامة (+)، والآخر سالب ويحمل علامة (-).– استخدم مفك وقم بفصل الطرف السالب، ثم قم بفصل الطرف الموجب، ويجب اتخاذ الحذر من ملامسة طرفي البطارية الموجب مع السالب، حتى لا يحدث ماس كهربائي.– قم بإزالة البطارية القديمة مع فك أي مسامير مثبتة بها.– تركيب وتثبيت البطارية الجديدةعند تركيب وتثبيت البطارية الجديدة يجب اتباع الخطوات التالية:– قم بتنظيف الكابلات وموضع البطارية جيدا عن طريق فرشاة ضيقة الفتحات.– ضع البطارية الجديدة، في نفس موضع القديمة بعد تنظيفه، وقم بتوجيه أقطابها السالبة والموجبة في مكانهما الصحيح تجاه أطراف الأسلاك.– أعد توصيل الطرف الموجب، ثم أعد توصيل الطرف السالب.بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، قم بغلق غطاء السيارة الأمامي وشغل المحرك، وتأكد أن كل الأنظمة الإلكترونية تعمل بشكل جيد.