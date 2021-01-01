رفعت شركة مودرن موتورز وكلاء علامة سوزوكي اليابانية في مصر، أسعار سيارتها الهاتشباك بالينو موديل 2022 بزيادة سعرية بلغت 3 آلاف جنيه.
وجاءت أسعار سوزوكي بالينو موديل 2022 بعد الزيادة 259 ألف جنيه بدلاً من 256 ألفاً.
مواصفات سوزوكي موديل 2022
سيارة سوزوكي موديل 2022 تقدم بمحرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي بقوة 95 حصان، عزم أقصى 139 نيوتن. متر عند 4200 لفة فى الدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 نقلات. تتسارع سيارة سوزوكي الجديدة من الثبات حتى 100 كم /س خلال 11.6 ثانية، قبل أن تصل لسرعة قصوى 170 كم /س
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التعليقات على 3 آلاف جنيه زيادة على أسعار سوزوكي بالينو موديل 2022
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