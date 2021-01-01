

3 آلاف جنيه زيادة على أسعار سوزوكي بالينو موديل 2022 3 آلاف جنيه زيادة على أسعار سوزوكي بالينو موديل 2022

رفعت شركة مودرن موتورز وكلاء علامة سوزوكي اليابانية في مصر، أسعار سيارتها الهاتشباك بالينو موديل 2022 بزيادة سعرية بلغت 3 آلاف جنيه.



وجاءت أسعار سوزوكي بالينو موديل 2022 بعد الزيادة 259 ألف جنيه بدلاً من 256 ألفاً.



مواصفات سوزوكي موديل 2022

سيارة سوزوكي موديل 2022 تقدم بمحرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي بقوة 95 حصان، عزم أقصى 139 نيوتن. متر عند 4200 لفة فى الدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 نقلات. تتسارع سيارة سوزوكي الجديدة من الثبات حتى 100 كم /س خلال 11.6 ثانية، قبل أن تصل لسرعة قصوى 170 كم /س

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تأتي سوزوكي بالينو بطول يبلغ 3.995 متر وعرض 1.745 متر وارتفاع بواقع 1.470 متر مع قاعدة عجلات بطول 2.520 متر مع سعة داخلية لخمسة أشخاص في السيارة مع خلوص أرضي 120 مم وخزان وقود سعة 37 لتر. وحقيبة خلفية تتسع الي 355 لتر تزيد الي 756 لتر بطي المقاعد الخلفية.مقصورة بالينو الجديدة، تقدم بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة يمكن توصيلها بالأجهزة الذكية لاسلكيا – بلوتوث، تكييف هواء أوتوماتيكي، تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر.