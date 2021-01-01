

الاستعلام عن مخالفات المرور وتجديد رخصة السيارة أون لاين الاستعلام عن مخالفات المرور وتجديد رخصة السيارة أون لاين

الاستعلام عن مخالفات المرور وتجديد رخصة السيارة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها نيابة المرور من خلال الموقع الرسمي لكافة المواطنين، بخطوات وإجراءات سهلة وبسيطة، ويقدم موقع «ايجيبت أوتوموتيف» شرحا تفصيليا لطريقة الاستعلام عن مخالفات المرور وتجديد الرخصة وعددا من الخدمات الأخرى



الاستعلام عن مخالفات المرور



يتطلب الاستعلام عن مخالفات المرور الدخول إلى الموقع الرسمي لنيابة المرور من خلال الضعط هنـا

قد يعجبك أيضا...

بمجرد الدخول إلى الموقع الرسمي ستجد عددا من الخيارات المختلفة– الاستعلام– التصالح الفوري– الدفع– التظلمات– خدمة متابعة الطلباتبالضعط على اختيار الاستعلامات سيظهر لك اختيارين الأول هو الاستعلام عن مخالفات رخص السيارة والثاني هو الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة، ويجب عليك ادخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة ثم الضغط على إجمالي قيمة المخالفات لكي يظهر لك المبلغ المطلوب سداده وفي حال أردت معرفة تفاصيل تلك المخالفات فيجب إدخال بعض البيانات مثل الرقم القومي، وبعدها الذهاب إلى اختيار الدفع، أو الاستمرار وتقديم التظلم على تلك القيمة.تجديد رخصة القيادة من المنزليشترط لتجديد رخصة القيادة من المنزل أن تكون ملاكي أقل من 2030 سي سي، وأن يتم سداد كافة الرسوم المطلوبة وأهمها مخالفات المرور بالطريقة التي تم شرحها في الأعلى، ويتعذر تجديد الرخصة الكترونيا إذا كان موعد فحص السيارة أو محظور بيعها.وحال توافرت الشروط يمكنك تحديد العنوان الذي ترغب في إرسال الرخصة إليه لاستلامها.المستندات المطلوبة لتجديد الرخصة إلكترونيا-شهادة المخالفات أو ما يطلق عليها براءة الذمة– الرخصة المنتهية الخاصة بالسيارة– صورة البطاقة الشخصية الخاصة بمالك السيارة