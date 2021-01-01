تواصل شركة تويوتا اليابانية من تألقها عبر نسخة جديدة تنتمي إلى فئة السيدان، وهي السيارة التي تحمل اسم بيلتا موديل 2022، وتأتي هذه النسخة بالتعاون مع شركة سوزوكي، وذلك وفقًا لما نشره موقع cartoq المتخصص في مجال السيارات، حيث ظهرت السيارة بيلتا في صور مسربة عبر شبكة الانترنت، ويرجح البعض أن هذه السيارة تعتمد على الكثير من لمسات النسخة الشهيرة سوزوكي سياز.
الاداء الفني للسيارة تويوتا بيلتا 2022
تستمد السيارة تويوتا بيلتا 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 105 حصانا، مقارن بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات، أو علبة تروس اوتوماتيكية الاداء تتكون من 4 سرعات، جميعهم ينقل السرعة عبر منظومة الدفع الامامي، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 12 ثانية.
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التعليقات على نسخة جديدة من تويوتا "بيلتا" موديل 2022 .. تفاصيل
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