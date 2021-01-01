نسخة جديدة من تويوتا "بيلتا" موديل 2022 .. تفاصيل

آخر الأخبارأخبار السيارات › نسخة جديدة من تويوتا "بيلتا" موديل 2022 .. تفاصيل

صورة الخبر: نسخة جديدة من تويوتا "بيلتا" موديل 2022 .. تفاصيل
نسخة جديدة من تويوتا "بيلتا" موديل 2022 .. تفاصيل

تواصل شركة تويوتا اليابانية من تألقها عبر نسخة جديدة تنتمي إلى فئة السيدان، وهي السيارة التي تحمل اسم بيلتا موديل 2022، وتأتي هذه النسخة بالتعاون مع شركة سوزوكي، وذلك وفقًا لما نشره موقع cartoq المتخصص في مجال السيارات، حيث ظهرت السيارة بيلتا في صور مسربة عبر شبكة الانترنت، ويرجح البعض أن هذه السيارة تعتمد على الكثير من لمسات النسخة الشهيرة سوزوكي سياز.

الاداء الفني للسيارة تويوتا بيلتا 2022

تستمد السيارة تويوتا بيلتا 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 105 حصانا، مقارن بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات، أو علبة تروس اوتوماتيكية الاداء تتكون من 4 سرعات، جميعهم ينقل السرعة عبر منظومة الدفع الامامي، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 12 ثانية.

تصميم السيارة تويوتا بيلتا 2022

ترتكز السيارة على جنوط رياضية يبلغ قياسها 16 بوصة، مع مصابيح امامية انسيابية، ومصابيح ضباب دائرية الشكل ترتكز على جانبي الشبكات الامامية المتعددة المقاطع، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية ذات شرائط ضوئية، مع صندوق خلفي يتسع إلى 495 لتر، و 42 لتر لسعة خزان الوقود.



تجهيزات السيارة تويوتا بيلتا 2022

تضم السيارة شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ومكيف هواء أوتوماتيكي، ومثبت سرعة، و فرامل ABS مانعة للانغلاق، ومستشعرات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف مع كاميرا، وزر تفعيل وايقاف المحرك، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على نسخة جديدة من تويوتا "بيلتا" موديل 2022 .. تفاصيل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
71296

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager