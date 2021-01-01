

باسم أشهر حلبات التسابق.. إطلالة خاصة من تويوتا كورولا| صور باسم أشهر حلبات التسابق.. إطلالة خاصة من تويوتا كورولا| صور

كشفت تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، عن نسخة خاصة تحمل اسم واحدة من أشهر حلبات السباق حول العالم وهي "نوربورغرينج"، التي تأتي على منصة ايقونتها الشهيرة كورولا، بعد ان تألق فريق تويوتا للسباقات في تايلندا للعام التاني على التوالي في حصد لقب سباق Nürburgring 24 ساعة.



الأداء الفني لـ تويوتا كورولا نوربورغرينج





تتوافر السيارة بمحرك 1800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 138 حصانا، بالاضافة إلى قدرات هجينة سعة 1800 سي سي، مع قوة قدرها 121 حصانا، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء طراز CVT متعدد السرعات، وهذا يعني عدم حدوث تغييرات في الحالة الفنية، ولكن دعمت تويوتا سيارتها بعلبة تحكم في التسارع تعمل على تحسين القدرة في استجابة دواسة الوقود وتعزيز ادائها.

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تصميم السيارة تويوتا كورولا نوربورغرينججاءت السيارة تويوتا كورولا نوربورغرينج والتي تقدم في تايلاند ببعض التعديلات الطفيفة، مع شعار ALTIS الشهير، حيث ترتكز السيارة على جنوط رياضية متعددة الاضلاع ذات تصميم هندسي مميز يجمع بين اللون الفضي والاسود، مع واجهة أمامية تضم المصابيح الحادة الشهيرة، وصادم امامي يحمل بعض اللمسات الجديدة مع منظومة الشبكات التي تعطي السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.أما عن الناحية الخلفية فظهرت السيارة تويوتا كورولا نوربورغرينج بـ سبويلر نحيف بازر من الجانبين مع اطلالة غائرة من المنتصف، بالاضافة إلى صادم خلفي معزز ببعض المقاطع الطولية بإسلوب رياضي، وعواكس ضوئية، ومستشعرات حركة خلفية.