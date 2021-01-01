باسم أشهر حلبات التسابق.. إطلالة خاصة من تويوتا كورولا| صور

آخر الأخبارأخبار السيارات › باسم أشهر حلبات التسابق.. إطلالة خاصة من تويوتا كورولا| صور

صورة الخبر: باسم أشهر حلبات التسابق.. إطلالة خاصة من تويوتا كورولا| صور
باسم أشهر حلبات التسابق.. إطلالة خاصة من تويوتا كورولا| صور

كشفت تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، عن نسخة خاصة تحمل اسم واحدة من أشهر حلبات السباق حول العالم وهي "نوربورغرينج"، التي تأتي على منصة ايقونتها الشهيرة كورولا، بعد ان تألق فريق تويوتا للسباقات في تايلندا للعام التاني على التوالي في حصد لقب سباق Nürburgring 24 ساعة.

الأداء الفني لـ تويوتا كورولا نوربورغرينج


تتوافر السيارة بمحرك 1800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 138 حصانا، بالاضافة إلى قدرات هجينة سعة 1800 سي سي، مع قوة قدرها 121 حصانا، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء طراز CVT متعدد السرعات، وهذا يعني عدم حدوث تغييرات في الحالة الفنية، ولكن دعمت تويوتا سيارتها بعلبة تحكم في التسارع تعمل على تحسين القدرة في استجابة دواسة الوقود وتعزيز ادائها.

تصميم السيارة تويوتا كورولا نوربورغرينج


جاءت السيارة تويوتا كورولا نوربورغرينج والتي تقدم في تايلاند ببعض التعديلات الطفيفة، مع شعار ALTIS الشهير، حيث ترتكز السيارة على جنوط رياضية متعددة الاضلاع ذات تصميم هندسي مميز يجمع بين اللون الفضي والاسود، مع واجهة أمامية تضم المصابيح الحادة الشهيرة، وصادم امامي يحمل بعض اللمسات الجديدة مع منظومة الشبكات التي تعطي السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

أما عن الناحية الخلفية فظهرت السيارة تويوتا كورولا نوربورغرينج بـ سبويلر نحيف بازر من الجانبين مع اطلالة غائرة من المنتصف، بالاضافة إلى صادم خلفي معزز ببعض المقاطع الطولية بإسلوب رياضي، وعواكس ضوئية، ومستشعرات حركة خلفية.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على باسم أشهر حلبات التسابق.. إطلالة خاصة من تويوتا كورولا| صور

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
38507

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager