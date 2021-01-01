كشفت تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، عن نسخة خاصة تحمل اسم واحدة من أشهر حلبات السباق حول العالم وهي "نوربورغرينج"، التي تأتي على منصة ايقونتها الشهيرة كورولا، بعد ان تألق فريق تويوتا للسباقات في تايلندا للعام التاني على التوالي في حصد لقب سباق Nürburgring 24 ساعة.
الأداء الفني لـ تويوتا كورولا نوربورغرينج
تتوافر السيارة بمحرك 1800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 138 حصانا، بالاضافة إلى قدرات هجينة سعة 1800 سي سي، مع قوة قدرها 121 حصانا، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء طراز CVT متعدد السرعات، وهذا يعني عدم حدوث تغييرات في الحالة الفنية، ولكن دعمت تويوتا سيارتها بعلبة تحكم في التسارع تعمل على تحسين القدرة في استجابة دواسة الوقود وتعزيز ادائها.
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التعليقات على باسم أشهر حلبات التسابق.. إطلالة خاصة من تويوتا كورولا| صور
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